Противостояние со СКА и ЦСКА, бюджет и задачи. Первое большое интервью Знарка после прихода в «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

— Пять матчей «Спартака» на предсезонке — пять побед. Чем объясните?

— Ничем не объяснить, сам удивлен (смеется). Важно сейчас проверять сочетания, какие-то схемы наигрывать, большинство и меньшинство, не так много времени для этого было. Надо поймать игровой тонус. И вне зависимости от того, в каком функциональном состоянии ты бы не находился, надо «доставать» из себя во время матча.

— Вячеслав Лещенко уже давно ходит в подающих надежды в «Спартаке», но никак не может выйти на новый уровень. Почему?

— У меня о нем мнение сложилось, еще когда мы в сборной вызывали его на Евротур.

— Сможете его раскрыть?

— Ну что значит «сможете», я же не … (Показывает головой вверх.) Попытаюсь.

— Вы использовали молодых хоккеистов на сборах.

— Да, Александр Никишин, Захар Шабловский. Они хорошо выглядели.

— Но вы отправили их в «Химик».

— У нас сейчас одна игра, а в «Химике» у них сейчас будет больше проверочных матчей.

— Но у них есть шансы пробиться в основу?

— Пока они нам нравятся.

— Андрей Кутейкин — капитан «Спартака».

— Самый опытный.

— Выбирали или назначали?

— У нас состав менялся, так что на разные игры были разные капитаны и ассистенты, следили за тем, как кто себя ведет на лавке и в раздевалке.

— «Спартак» выглядит командой, у которой четыре равных звена. Подтвердите?

— Да.

— Образца «Динамо»?

— Образца всего. В любом случае тактика и построение зависят от игроков, которые находятся у тебя в команде. Сейчас да, все четыре звена «Спартака» могут забить.

— Вас не беспокоит, что слишком много возрастных хоккеистов за 30 — Кутейкин, Александр Кутузов, Илья Зубов.

— Нет. У нас хорошие возможности для ротации. Допустим, тот же Никишин будет седьмым защитником, у нас в случае матчей через день будет шанс менять других игроков обороны. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите, это важно, но это раньше, в советское время убирали из команды старых хоккеистов. Сейчас же все эти игроки прошли нормальную предсезонку, находятся в хорошем состоянии.

— Все ли получилось в плане селекции, что хотели?

— Нет, конечно. Никогда не получается все по селекции. Здесь играют роль и бюджет, и все остальное.

— Ну все-так Херсли появился.

— Да, появился, но не за те деньги, которые он получал в СКА.

— У вас Хохлачев в свое время не заиграл в СКА.

— Да у нас там просто был такой состав… Он то играл, то нет.

— Вы сегодня что-то долго обсуждали с арбитром.

— Да. Дело в том, что позавчера приезжал главный арбитр, объяснил нюансы. Но если нам их показали, то и арбитры в поле должны им следовать. Понятно, что сначала что-то не будет получаться у нас и у них. Но все-таки пропускать несколько моментов… Ну один пропустил, ну два…

— Как вам новая разметка? Вратарь за воротами ограничен трапецией.

— Я не вратарь. Пока я не могу разобраться. Думаю, что у вратарей будут сложности. Вот вчера мы играли в большинстве. Выл вброс в зону, вратарь вышел из вратарской и поймал шайбу. Нам объясняли, что это будет нарушение, но свистка не было. Я подозвал судью в конце матча и по-нормальному спросил: «Почему так? Команды и вы должны привыкать к новым правилам. Чтобы не было потом “эй ты, иди сюда”, вот этого всего». Получил ответ, что судья понадеялся на второго. Я говорю «какая разница, вас же двое». Или Гончарова ударили по ногам, могла быть травма. Мне объяснили, что ему ударили по клюшке, а не по ногам. Я судье сказал: «Чего ты тогда не падаешь. Упал бы, хоть народ повеселил».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F3M-W31D0Ag" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие понимают, что у «Спартака» большие задачи. Но насколько они большие?

— Мы будем идти вперед постепенно. Очень много команд с хорошим составом, бюджетом. Вот вам простой пример из НХЛ: «Сент-Луис». Обычная рабочая команда. На последнем месте шли.

— У нас таких чудес не бывает. Только с вами и были.

— Ну почему? Каждый может выиграть. Конечно, команде со среднем уровнем сложнее. Многое должно сложиться. Все зависит от того, есть травмы к плей-офф или нет, какой длины скамейка, физическое состояние. От этого очень много зависит.

— Как бывший тренер СКА можете сказать: возможно ли пройти второй раунд, обыграв СКА или ЦСКА? Наверняка придется играть с ними.

— Может быть, придется. А, может быть, и нет. Все зависит от того, как у них сложится. Пусть думают за себя, а если столкнет, будем уже решать.

— Никонцев восстановился после травмы. Он очень здорово прошлый сезон провел.

— Да, нормально себя чувствует. Думаю, выйдет не прежний уровень, все от него зависит. Ту предсезонку, которая у игроков была, наверное, им еще не встречалась. Кстати, они ее хорошо прошли. Без травм, повреждений, по восстановлению все было нормально.

— Удивительно, что вы не отказались от жесткой предсезонки. Квартальнов вот меняется.

— Квартальнов меняется… А я почему должен меняться? Что, у нас другой хоккей стал? Вот я с вами сейчас разговариваю (показывает на журналистов), в этом пытаюсь меняться. А в остальном — нет.

— Был такой момент, когда поняли, что соскучились по работе?

— Не знаю. Может и не соскучился вовсе.

— Получилось у вас уже сделать то, что вы любите — сколотить команду-семью?

— Близко к этому. Постепенно собираемся воедино.

— Важно для вас было работать со знакомыми ребятами?

— Ну они для меня все знакомые. За всеми следили.

— Кажется, что такие игроки, как Федоров, вам не подходят. В прошлом сезоне он раскрылся, так как ему давали возможность для творчества. Он не для вашего, «динамовского» хоккея.

— Да у меня не «динамовский хоккей». Творчество? Я даю им возможность творить в чужой зоне. А в других нужно действовать по хоккейным законам. Тем более со «Спартаком» мы много забивать не будем. Это в СКА 6 забил, ну 3 пропустил и ладно. Тут такого не будет, нужно играть строго и дорожить моментами.

— Кто из вратарей станет первым номером?

— У нас есть тренер вратарей, он решает. Беспалов сейчас хорошо отыграл.

— На сколько процентов команда готова к сезону?