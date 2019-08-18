Противостояние со СКА и ЦСКА, бюджет и задачи. Первое большое интервью Знарка после прихода в «Спартак»
Главный тренер
Главный тренер
— Пять матчей «Спартака» на предсезонке — пять побед. Чем объясните?
— Ничем не объяснить, сам удивлен (смеется). Важно сейчас проверять сочетания,
— Вячеслав Лещенко уже давно ходит в подающих надежды в «Спартаке», но никак не может выйти на новый уровень. Почему?
— У меня о нем мнение сложилось, еще когда мы в сборной вызывали его на Евротур.
— Сможете его раскрыть?
— Ну что значит «сможете», я же не … (Показывает головой вверх.) Попытаюсь.
— Вы использовали молодых хоккеистов на сборах.
— Да, Александр Никишин, Захар Шабловский. Они хорошо выглядели.
— Но вы отправили их в «Химик».
— У нас сейчас одна игра, а в «Химике» у них сейчас будет больше проверочных матчей.
— Но у них есть шансы пробиться в основу?
— Пока они нам нравятся.
— Андрей Кутейкин — капитан «Спартака».
— Самый опытный.
— Выбирали или назначали?
— У нас состав менялся, так что на разные игры были разные капитаны и ассистенты, следили за тем, как кто себя ведет на лавке и в раздевалке.
— «Спартак» выглядит командой, у которой четыре равных звена. Подтвердите?
— Да.
— Образца «Динамо»?
— Образца всего. В любом случае тактика и построение зависят от игроков, которые находятся у тебя в команде. Сейчас да, все четыре звена «Спартака» могут забить.
— Вас не беспокоит, что слишком много возрастных хоккеистов за 30 — Кутейкин, Александр Кутузов, Илья Зубов.
— Нет. У нас хорошие возможности для ротации. Допустим, тот же Никишин будет седьмым защитником, у нас в случае матчей через день будет шанс менять других игроков обороны. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите, это важно, но это раньше, в советское время убирали из команды старых хоккеистов. Сейчас же все эти игроки прошли нормальную предсезонку, находятся в хорошем состоянии.
— Все ли получилось в плане селекции, что хотели?
— Нет, конечно. Никогда не получается все по селекции. Здесь играют роль и бюджет, и все остальное.
— Ну
— Да, появился, но не за те деньги, которые он получал в СКА.
— У вас Хохлачев в свое время не заиграл в СКА.
— Да у нас там просто был такой состав… Он то играл, то нет.
— Вы сегодня
— Да. Дело в том, что позавчера приезжал главный арбитр, объяснил нюансы. Но если нам их показали, то и арбитры в поле должны им следовать. Понятно, что сначала
— Как вам новая разметка? Вратарь за воротами ограничен трапецией.
— Я не вратарь. Пока я не могу разобраться. Думаю, что у вратарей будут сложности. Вот вчера мы играли в большинстве. Выл вброс в зону, вратарь вышел из вратарской и поймал шайбу. Нам объясняли, что это будет нарушение, но свистка не было. Я подозвал судью в конце матча и
— Многие понимают, что у «Спартака» большие задачи. Но насколько они большие?
— Мы будем идти вперед постепенно. Очень много команд с хорошим составом, бюджетом. Вот вам простой пример из НХЛ: «Сент-Луис». Обычная рабочая команда. На последнем месте шли.
— У нас таких чудес не бывает. Только с вами и были.
— Ну почему? Каждый может выиграть. Конечно, команде со среднем уровнем сложнее. Многое должно сложиться. Все зависит от того, есть травмы к
— Как бывший тренер СКА можете сказать: возможно ли пройти второй раунд, обыграв СКА или ЦСКА? Наверняка придется играть с ними.
— Может быть, придется. А, может быть, и нет. Все зависит от того, как у них сложится. Пусть думают за себя, а если столкнет, будем уже решать.
— Никонцев восстановился после травмы. Он очень здорово прошлый сезон провел.
— Да, нормально себя чувствует. Думаю, выйдет не прежний уровень, все от него зависит. Ту предсезонку, которая у игроков была, наверное, им еще не встречалась. Кстати, они ее хорошо прошли. Без травм, повреждений, по восстановлению все было нормально.
— Удивительно, что вы не отказались от жесткой предсезонки. Квартальнов вот меняется.
— Квартальнов меняется… А я почему должен меняться? Что, у нас другой хоккей стал? Вот я с вами сейчас разговариваю (показывает на журналистов), в этом пытаюсь меняться. А в остальном — нет.
— Был такой момент, когда поняли, что соскучились по работе?
— Не знаю. Может и не соскучился вовсе.
— Получилось у вас уже сделать то, что вы любите — сколотить
— Близко к этому. Постепенно собираемся воедино.
— Важно для вас было работать со знакомыми ребятами?
— Ну они для меня все знакомые. За всеми следили.
— Кажется, что такие игроки, как Федоров, вам не подходят. В прошлом сезоне он раскрылся, так как ему давали возможность для творчества. Он не для вашего, «динамовского» хоккея.
— Да у меня не «динамовский хоккей». Творчество? Я даю им возможность творить в чужой зоне. А в других нужно действовать по хоккейным законам. Тем более со «Спартаком» мы много забивать не будем. Это в СКА 6 забил, ну 3 пропустил и ладно. Тут такого не будет, нужно играть строго и дорожить моментами.
— Кто из вратарей станет первым номером?
— У нас есть тренер вратарей, он решает. Беспалов сейчас хорошо отыграл.
— На сколько процентов команда готова к сезону?
— Процентов на 70. Мы не прекращали тренировки. Нам приходится складывать все вместе: и зал, и лед, и велосипед, большинство, меньшинство. Мы по полдня проводим на арене. У нас нет возможности потренироваться, затем отдохнуть. Иначе игроки будут по полдня тратить на дорогу, чтобы вернуться на арену.