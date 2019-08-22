«Спартак» проиграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Ранее в другом матче первого тура московское «Динамо» выиграло у подмосковного «Витязя» со счетом 4:1. Во втором туре «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА встретится с «Витязем», оба матча пройдут в субботу.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводится в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стало московское «Динамо». Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: «Спартак» обыграл московские «Крылья Советов» со счетом 13:6.