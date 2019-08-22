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14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
22 августа, источник: ТАСС

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» проиграл столичному ЦСКА со счетом 2:5 в матче первого тура предсезонного турнира — Кубок мэра Москвы.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (11-я минута), Кирилл Капризов (29), Сергей Андронов (42), Павел Карнаухов (45) и Александр Попов (58). В составе «Спартака» отличись Илья Талалуев (32) и Робин Ганзл (51).

Ранее в другом матче первого тура московское «Динамо» выиграло у подмосковного «Витязя» со счетом 4:1. Во втором туре «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА встретится с «Витязем», оба матча пройдут в субботу.

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Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводится в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стало московское «Динамо». Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: «Спартак» обыграл московские «Крылья Советов» со счетом 13:6.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта «Мегаспорт» и завершится 25 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским «Авангардом», «Спартак» на выезде сыграет с рижским «Динамо» 2 сентября.

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