«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

«Спартак» проиграл все три матча на турнире и занял последнее место, не набрав ни одного очка впервые в истории турнира. «Витязь» одержал вторую победу на турнире и набрал 4 очка, также 4 очка в активе у столичного «Динамо», которое позднее в воскресенье сыграет с ЦСКА, набравшим 2 очка. «Витязь» станет победителем турнира, если ЦСКА обыграет «Динамо» с разницей больше одного гола, но не превышающей семь, если красно-синие сумеют выиграть с разницей семь и больше голов, то они станут победителями турнира, для динамовцев достаточно не проиграть в основное время, чтобы выиграть кубок.