«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».
Шайбы у победителей забросили Алексей Макеев (21-я минута) и Павел Чернов (49), в составе столичного клуба отличился Денис Кокарев (59).
«Спартак» проиграл все три матча на турнире и занял последнее место, не набрав ни одного очка впервые в истории турнира. «Витязь» одержал вторую победу на турнире и набрал 4 очка, также 4 очка в активе у столичного «Динамо», которое позднее в воскресенье сыграет с ЦСКА, набравшим 2 очка. «Витязь» станет победителем турнира, если ЦСКА обыграет «Динамо» с разницей больше одного гола, но не превышающей семь, если
Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта «Мегаспорт». Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским «Авангардом».