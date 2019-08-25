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25 августа, источник: ТАСС

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы у победителей забросили Алексей Макеев (21-я минута) и Павел Чернов (49), в составе столичного клуба отличился Денис Кокарев (59).

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«Спартак» проиграл все три матча на турнире и занял последнее место, не набрав ни одного очка впервые в истории турнира. «Витязь» одержал вторую победу на турнире и набрал 4 очка, также 4 очка в активе у столичного «Динамо», которое позднее в воскресенье сыграет с ЦСКА, набравшим 2 очка. «Витязь» станет победителем турнира, если ЦСКА обыграет «Динамо» с разницей больше одного гола, но не превышающей семь, если красно-синие сумеют выиграть с разницей семь и больше голов, то они станут победителями турнира, для динамовцев достаточно не проиграть в основное время, чтобы выиграть кубок.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта «Мегаспорт». Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь».

«Динамо» выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стало «Динамо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским «Авангардом».

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