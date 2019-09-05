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09:46 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Автомобилиста» ставит задачу выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Задачей екатеринбургского «Автомобилиста» на сезон-2019/20 является выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент клуба Андрей Козицын.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга уступила «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 1−4.

«Задача — сделать все, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно. Прошлый сезон вы видели, смотрели, я считаю, что, несмотря на то, что нам немного не хватила опыта и сил на весь сезон и мы чуть-чуть не достигли того, что планировали, сезон был интересный, думаю, он понравился всем, в первую очередь болельщикам», — отметил Козицын.

«Многие результаты были впервые в истории клуба, я благодарен всем. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты прошлого сезона» — добавил президент «Автомобилиста».

В межсезонье команду из Екатеринбурга пополнил воспитанник местного хоккея олимпийский чемпион Павел Дацюк. «Дацюк местный, уральский, подбодрит команду», — подчеркнул Козицын.

В двух стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал победы над «Северсталью» (3:2, в овертайме) и «Витязем» (3:2).

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