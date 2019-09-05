Руководство «Автомобилиста» ставит задачу выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга уступила «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 1−4.

«Задача — сделать все, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно. Прошлый сезон вы видели, смотрели, я считаю, что, несмотря на то, что нам немного не хватила опыта и сил на весь сезон и мы чуть-чуть не достигли того, что планировали, сезон был интересный, думаю, он понравился всем, в первую очередь болельщикам», — отметил Козицын.