Руководство «Автомобилиста» ставит задачу выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Задачей екатеринбургского «Автомобилиста» на сезон-2019/20 является выход в финал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Задачей екатеринбургского «Автомобилиста» на сезон-2019/20 является выход в финал
По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд
«Задача — сделать все, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно. Прошлый сезон вы видели, смотрели, я считаю, что, несмотря на то, что нам немного не хватила опыта и сил на весь сезон и мы
«Многие результаты были впервые в истории клуба, я благодарен всем. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты прошлого сезона» — добавил президент «Автомобилиста».
В межсезонье команду из Екатеринбурга пополнил воспитанник местного хоккея олимпийский чемпион Павел Дацюк. «Дацюк местный, уральский, подбодрит команду», — подчеркнул Козицын.
В двух стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал победы над «Северсталью» (3:2, в овертайме) и «Витязем» (3:2).