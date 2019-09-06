Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией

Источник: РИА "Новости"

Хартли рассказал, что изначально собирался подписать контракт на один год, так как не был уверен, понравится ли ему жизнь в России.

«До того я ведь отверг пять предложений из КХЛ, потому что боялся России. Того, как ее описывают в Канаде: зарплаты не платят, самолеты ужасные, быт отвратительный», — отметил он.

Тренер добавил, что решил не верить слухам и самостоятельно съездить в Россию. «И мне все в итоге понравилось: команда, то, что мы делаем, быт. Теперь вот у нас академия появилась. “Авангард” — это теперь не совсем команда КХЛ. А стиль жизни», — подытожил он.