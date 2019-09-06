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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Боб Хартли вспомнил о переезде в Россию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Хартли рассказал, что изначально собирался подписать контракт на один год, так как не был уверен, понравится ли ему жизнь в России.

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«До того я ведь отверг пять предложений из КХЛ, потому что боялся России. Того, как ее описывают в Канаде: зарплаты не платят, самолеты ужасные, быт отвратительный», — отметил он.

Тренер добавил, что решил не верить слухам и самостоятельно съездить в Россию. «И мне все в итоге понравилось: команда, то, что мы делаем, быт. Теперь вот у нас академия появилась. “Авангард” — это теперь не совсем команда КХЛ. А стиль жизни», — подытожил он.

Хартли возглавил «Авангард» в конце мая 2018 года. С тренером был заключен контракт на два года. До этого он работал с разными клубами в Национальной хоккейной лиге. Наибольшего успеха канадец добился, будучи у руля «Колорадо Эвеланш», с которым он завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.

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