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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» потерпел поражение от «Трактора» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Андрей Попов (на 36-й минуте) и Лукаш Седлак (49). У хозяев отличился Валерий Васильев (59).

«Амур» потерпел уже четыре поражения на старте сезона, «Трактор» одержал вторую победу подряд, причем обе над хабаровским клубом. В следующем матче «Амур» примет 11 сентября казахстанский «Барыс», а «Трактор» днем ранее встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом».

Амур
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 28.09.2019, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 6289 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевПетерис Скудра
Вратари
Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)Иван Федотов
1-й период
05:43Илья Карпухин
13:35Валерий Васильев
15:58Ярослав Косов
18:09Юрий Сергиенко
2-й период
24:16Руслан Карлин
34:40Вячеслав Ушенин
35:59Андрей Попов(Алексей Кручинин, Илья Карпухин)
3-й период
40:28Ондржей Витасек
48:05Лукаш Седлак(Томаш Гика, Сергей Терещенко)
58:40Валерий Васильев(Александр Кузнецов)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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