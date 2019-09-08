«Амур» потерпел поражение от «Трактора» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Андрей Попов (на 36-й минуте) и Лукаш Седлак (49). У хозяев отличился Валерий Васильев (59).

«Амур» потерпел уже четыре поражения на старте сезона, «Трактор» одержал вторую победу подряд, причем обе над хабаровским клубом. В следующем матче «Амур» примет 11 сентября казахстанский «Барыс», а «Трактор» днем ранее встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом».