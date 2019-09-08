«Амур» потерпел поражение от «Трактора» в матче КХЛ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Андрей Попов (на 36-й минуте) и Лукаш Седлак (49). У хозяев отличился Валерий Васильев (59).
«Амур» потерпел уже четыре поражения на старте сезона, «Трактор» одержал вторую победу подряд, причем обе над хабаровским клубом. В следующем матче «Амур» примет 11 сентября казахстанский «Барыс», а «Трактор» днем ранее встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом».
|Александр Гулявцев
|Петерис Скудра
|Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)
|Иван Федотов
|05:43
|Илья Карпухин
|13:35
|Валерий Васильев
|15:58
|Ярослав Косов
|18:09
|Юрий Сергиенко
|24:16
|Руслан Карлин
|34:40
|Вячеслав Ушенин
|35:59
|Андрей Попов(Алексей Кручинин, Илья Карпухин)
|40:28
|Ондржей Витасек
|48:05
|Лукаш Седлак(Томаш Гика, Сергей Терещенко)
|58:40
|Валерий Васильев(Александр Кузнецов)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)