Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
8.09
Авангард
Торпедо
42
Хоккей. КХЛ
8.09
Спартак
Динамо Мн
45
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
8 сентября, источник: ТАСС

Стены не помогли. «Спартак» проиграл первый домашний матч в КХЛ под руководством Знарка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» впервые проиграл в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под руководством главного тренера Олега Знарка, уступив минскому «Динамо» со счетом 4:5 в стартовой домашней игре сезона-2019/20. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 10 175 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В последние сезоны «Спартак» на своих домашних матчах изрядно балует публику множеством развлечений перед игрой и в перерывах.

Читайте также
Знарок проиграл первое дерби со «Спартаком». «Динамо» вытащили защитники-легионеры и большинство

Не стал исключением и первый домашний матч красно-белых сезона-2019/20, который совпал с празднованием Дня города. За три часа до стартового вбрасывания на площади перед ареной была установлена сцена и различные зоны активности, также работало и множество точек питания. Желающие могли поиграть в настольный теннис.

Развлечения были организованы и для детей, у всех юных болельщиков была возможность покататься на педальных ретро-автомобилях. На сцене перед началом игры состоялся концерт белорусской певицы Риты Дакоты. А в пресс-центре перед игрой состоялось подписание договора о партнерском сотрудничестве на сезон-2019/20 между хоккейным клубом «Спартак» и известным южнокорейским брендом смазочных материалов Kixx.

Перед началом встречи болельщики «Спартака» на фанатской трибуне подготовили перфоманс из большого количества красно-белых флажков и баннера «Москва — лучший город земли, “Спартак” — его сердце». После чего сначала был исполнен гимн России, а затем и Белоруссии. Символическое вбрасывание произвел водитель клубного автобуса «Спартака» на протяжении 40 лет Владимир Рубцов, который принял решение уйти на заслуженный отдых.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Камбэк Знарка испортили канадец и собственный вратарь. «Спартак» проиграл Риге из-за нелепой ошибки

Восемь голов к середине матча

Главный тренер «Спартака» по сравнению с пятничной встречей с московским «Динамо» (2:3 в овертайме) произвел четыре изменения в составе. Не приняли участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров, вместо них были заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко, который впервые появился на льду в нынешнем сезоне. Перед началом сезона Знарок говорил, что капитаном «Спартака» должен был стать Кутейкин, однако с соответствующей нашивкой на игру вышел Анатолий Никонцев. Место в воротах четвертый матч кряду занял Никита Беспалов, а Илья Зубов был переведен на место Робина Ганзла, в первом звене он играл с Мартиньшем Карсумсом и Каспарсом Даугавиньшем.

Главной перестановкой в составе минского «Динамо» стала замена вратаря. Место Юнаса Энрота занял 22-летний Александр Осипков, для которого встреча стала дебютной в КХЛ.

Матч начался с атак «Спартака», гости в основном отвечали опасными контратаками. На седьмой минуте защитники красно-белых оставили перед воротами одного Александра Павловича, который со второй попытки переиграл Беспалова.

Менее чем через минуту голом в четвертой подряд игре сезона отметился нападающий «Динамо» Теему Пулккинен. Финский форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя голами является лучшим снайпером лиги на данный момент.

«Я чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от пребывания здесь и от игры в этой лиге. Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи», — сказал он после игры.

Спустя минуту цели достиг бросок от синей линии в исполнении защитника «Спартака» Якова Рылова, а еще через три минуты Патрик Херсли также щелчком от синей в большинстве сравнял счет. В обоих случаях голкипер гостей не видел шайбы, так как был закрыт своими же игроками. До конца стартового периода «Спартак» успел выйти вперед благодаря голу Михаила Юнькова — 3:2.

В начале второго периода Карсумс увеличил преимущество хозяев, но уже через минуту Андрей Костицын сократил разрыв в счете. А в середине матча Стефан Эллиотт снова восстановил равновесие — 4:4. После этой шайбы Беспалова в воротах «Спартака» заменил Павел Хомченко, который впервые вышел на лед в матчах КХЛ.

Читайте также
КХЛ заработала почти 4 миллиарда и собралась узаконить аренду. Главное о совете директоров лиги

«Спартак» впервые без очков

В третьем периоде хозяева, подгоняемые своими болельщиками, провели множество атак на ворота Осипкова, но ни один из моментов реализовать не сумели. В каких-то случаях безупречно действовал вратарь, а где-то нападающим «Спартака» не хватило мастерства. Дважды шайба попадала в каркас ворот команды из Минска.

За четыре минуты до конца встречи двухминутным штрафом за подножку был наказан нападающий «Спартака» Александр Хохлачев. Михаил Стефанович после поперечной передачи Фрэнсиса Паре отправил шайбу в пустой угол, в который вратарь красно-белых не успел переместиться. Минское «Динамо» набрало первые очки в сезоне, а «Спартак» впервые проиграл в основное время. Красно-белые на старте сезона потерпели три поражения в четырех встречах — от «Динамо» из Риги (1:2 ОТ), Москвы (2:3 ОТ) и Минска.

Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть.
Олег Знарок
Главный тренер "Спартака"

«Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть. Сделали тактические ошибки, моменты не использовали, плюс удаление в конце игры. Отчасти поражение в голове, надо не просто так бегать, но еще и умно бегать», — отметил Знарок.

«Не хватило правильной игры, в нападении хорошо играли, просто не реализовали свои моменты, а в обороне просто неважно сыграли. При счете 4:2 побежали все вперед забрасывать еще, а надо было просто правильно и строго сыграть. Надо было играть по счету, мы думали, что забьем еще, а получилось, что забили нам. Первый домашний матч, болельщики поддерживали нас, немножко захлестнули эмоции, никакой недооценки соперника не было», — считает капитан «Спартака» Никонцев.

Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у «Спартака» было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, а мы удачно забросили в большинстве.
Крэйг Вудкрофт
Главный тренер минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт и Пулккинен отметили хороший дебют Осипенко в КХЛ, считая, что именно он дал команде шанс на победу. «Мы немного нервничали в начале игры, “Спартак” оказывал давление, но потом мы забросили две шайбы и снова упустили нити игры. Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у “Спартака” было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, а мы удачно забросили в большинстве», — сказал Вудкрофт.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место, набрав четыре очка в четырех матчах, «Динамо» поднялось на 10-е место с двумя баллами. В следующем матче «Спартак» примет на своей площадке омский «Авангард» 10 сентября, «Динамо» 12 сентября дома сыграет с новосибирской «Сибирью».

Читайте также
Спартак
4:5
3:2, 1:2, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 28.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10175 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокКрэйг Вудкрофт
Вратари
Никита Беспалов(Павел Хомченко, Павел Хомченко)Александр Осипков
1-й период
07:14Александр Павлович
08:03Теему Пулккинен(Игорь Мартынов, Кирилл Готовец)
09:06Яков Рылов(Мартиньш Карсумс)
11:08Андрей Павленко
12:07Патрик Херсли(Робин Ганзл, Илья Зубов)
17:23Михаил Юньков(Вячеслав Лещенко)
17:59Мартиньш Карсумс
2-й период
23:30Мартиньш Карсумс
24:31Андрей Костицын(Франсис Паре, Кирилл Готовец)
30:59Стефан Эллиотт(Артем Демков)
3-й период
56:04Александр Хохлачев
57:45Михаил Стефанович(Франсис Паре, Стефан Эллиотт)
59:03Анатолий Никонцев
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Сборная России сыграет с командой Казахстана в отборе Евро-2020
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Сборная Италии победила команду Финляндии в отборе ЧЕ-2020
Россиянка в паре с латвийкой победила на юниорском US Open
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию в отборе Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь