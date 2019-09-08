Стены не помогли. «Спартак» проиграл первый домашний матч в КХЛ под руководством Знарка

Источник: РИА "Новости"

В последние сезоны «Спартак» на своих домашних матчах изрядно балует публику множеством развлечений перед игрой и в перерывах.

Не стал исключением и первый домашний матч красно-белых сезона-2019/20, который совпал с празднованием Дня города. За три часа до стартового вбрасывания на площади перед ареной была установлена сцена и различные зоны активности, также работало и множество точек питания. Желающие могли поиграть в настольный теннис.

Развлечения были организованы и для детей, у всех юных болельщиков была возможность покататься на педальных ретро-автомобилях. На сцене перед началом игры состоялся концерт белорусской певицы Риты Дакоты. А в пресс-центре перед игрой состоялось подписание договора о партнерском сотрудничестве на сезон-2019/20 между хоккейным клубом «Спартак» и известным южнокорейским брендом смазочных материалов Kixx.

Перед началом встречи болельщики «Спартака» на фанатской трибуне подготовили перфоманс из большого количества красно-белых флажков и баннера «Москва — лучший город земли, “Спартак” — его сердце». После чего сначала был исполнен гимн России, а затем и Белоруссии. Символическое вбрасывание произвел водитель клубного автобуса «Спартака» на протяжении 40 лет Владимир Рубцов, который принял решение уйти на заслуженный отдых.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_719ffb488db30e571933bc00c3eb183a_hd/2_8228253028/eac3486f2e15b2d6c4dcc1b6ae6819f7/4723647155?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Восемь голов к середине матча

Главный тренер «Спартака» по сравнению с пятничной встречей с московским «Динамо» (2:3 в овертайме) произвел четыре изменения в составе. Не приняли участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров, вместо них были заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко, который впервые появился на льду в нынешнем сезоне. Перед началом сезона Знарок говорил, что капитаном «Спартака» должен был стать Кутейкин, однако с соответствующей нашивкой на игру вышел Анатолий Никонцев. Место в воротах четвертый матч кряду занял Никита Беспалов, а Илья Зубов был переведен на место Робина Ганзла, в первом звене он играл с Мартиньшем Карсумсом и Каспарсом Даугавиньшем.

Главной перестановкой в составе минского «Динамо» стала замена вратаря. Место Юнаса Энрота занял 22-летний Александр Осипков, для которого встреча стала дебютной в КХЛ.

Матч начался с атак «Спартака», гости в основном отвечали опасными контратаками. На седьмой минуте защитники красно-белых оставили перед воротами одного Александра Павловича, который со второй попытки переиграл Беспалова.

Менее чем через минуту голом в четвертой подряд игре сезона отметился нападающий «Динамо» Теему Пулккинен. Финский форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя голами является лучшим снайпером лиги на данный момент.

«Я чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от пребывания здесь и от игры в этой лиге. Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи», — сказал он после игры.

Спустя минуту цели достиг бросок от синей линии в исполнении защитника «Спартака» Якова Рылова, а еще через три минуты Патрик Херсли также щелчком от синей в большинстве сравнял счет. В обоих случаях голкипер гостей не видел шайбы, так как был закрыт своими же игроками. До конца стартового периода «Спартак» успел выйти вперед благодаря голу Михаила Юнькова — 3:2.

В начале второго периода Карсумс увеличил преимущество хозяев, но уже через минуту Андрей Костицын сократил разрыв в счете. А в середине матча Стефан Эллиотт снова восстановил равновесие — 4:4. После этой шайбы Беспалова в воротах «Спартака» заменил Павел Хомченко, который впервые вышел на лед в матчах КХЛ.

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«Спартак» впервые без очков

В третьем периоде хозяева, подгоняемые своими болельщиками, провели множество атак на ворота Осипкова, но ни один из моментов реализовать не сумели. В каких-то случаях безупречно действовал вратарь, а где-то нападающим «Спартака» не хватило мастерства. Дважды шайба попадала в каркас ворот команды из Минска.

За четыре минуты до конца встречи двухминутным штрафом за подножку был наказан нападающий «Спартака» Александр Хохлачев. Михаил Стефанович после поперечной передачи Фрэнсиса Паре отправил шайбу в пустой угол, в который вратарь красно-белых не успел переместиться. Минское «Динамо» набрало первые очки в сезоне, а «Спартак» впервые проиграл в основное время. Красно-белые на старте сезона потерпели три поражения в четырех встречах — от «Динамо» из Риги (1:2 ОТ), Москвы (2:3 ОТ) и Минска.

Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть. Олег Знарок Главный тренер "Спартака"

«Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть. Сделали тактические ошибки, моменты не использовали, плюс удаление в конце игры. Отчасти поражение в голове, надо не просто так бегать, но еще и умно бегать», — отметил Знарок.

«Не хватило правильной игры, в нападении хорошо играли, просто не реализовали свои моменты, а в обороне просто неважно сыграли. При счете 4:2 побежали все вперед забрасывать еще, а надо было просто правильно и строго сыграть. Надо было играть по счету, мы думали, что забьем еще, а получилось, что забили нам. Первый домашний матч, болельщики поддерживали нас, немножко захлестнули эмоции, никакой недооценки соперника не было», — считает капитан «Спартака» Никонцев.

Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у «Спартака» было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, а мы удачно забросили в большинстве. Крэйг Вудкрофт Главный тренер минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт и Пулккинен отметили хороший дебют Осипенко в КХЛ, считая, что именно он дал команде шанс на победу. «Мы немного нервничали в начале игры, “Спартак” оказывал давление, но потом мы забросили две шайбы и снова упустили нити игры. Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у “Спартака” было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, а мы удачно забросили в большинстве», — сказал Вудкрофт.