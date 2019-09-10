«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Свен Андригетто (25-я минута), Евгений Грачёв (26) и Тэйлор Бек (61). У «Спартака» отличились Денис Кокарев (39) и Евгений Кулик (53).