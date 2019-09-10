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10 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» проиграл третий матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, в овертайме уступив омскому «Авангарду».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Свен Андригетто (25-я минута), Евгений Грачёв (26) и Тэйлор Бек (61). У «Спартака» отличились Денис Кокарев (39) и Евгений Кулик (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» 12 сентября примет рижское «Динамо», а «Авангард» 15 сентября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Спартак
2:3
0:0, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 310.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокБоб Хартли
Вратари
Павел ХомченкоИгорь Бобков
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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