«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» проиграл третий матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, в овертайме уступив омскому «Авангарду».
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» проиграл третий матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, в овертайме уступив омскому «Авангарду».
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Свен Андригетто (25-я минута), Евгений Грачёв (26) и Тэйлор Бек (61). У «Спартака» отличились Денис Кокарев (39) и Евгений Кулик (53).
«Спартак» 12 сентября примет рижское «Динамо», а «Авангард» 15 сентября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
|Олег Знарок
|Боб Хартли
|Павел Хомченко
|Игорь Бобков
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)