«Ак Барс» не будет подписывать контракт с Бурдасовым

Бурдасов в прошлом сезоне играл в уфимском «Салавате Юлаеве». На данный момент нападающий является свободным агентом.

«Бурдасова предлагали. Мы решили отказаться. Он парень с большими финансовыми амбициями. Он не подходит по стилю», — сказал Якубов журналистам.