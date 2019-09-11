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14:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» не будет подписывать контракт с Бурдасовым

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что его клуб не будет подписывать контракт с хоккеистом Антоном Бурдасовым.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бурдасов в прошлом сезоне играл в уфимском «Салавате Юлаеве». На данный момент нападающий является свободным агентом.

«Бурдасова предлагали. Мы решили отказаться. Он парень с большими финансовыми амбициями. Он не подходит по стилю», — сказал Якубов журналистам.

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