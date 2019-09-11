«Ак Барс» не будет подписывать контракт с Бурдасовым
КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что его клуб не будет подписывать контракт с хоккеистом Антоном Бурдасовым.
КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что его клуб не будет подписывать контракт с хоккеистом Антоном Бурдасовым.
Бурдасов в прошлом сезоне играл в уфимском «Салавате Юлаеве». На данный момент нападающий является свободным агентом.
«Бурдасова предлагали. Мы решили отказаться. Он парень с большими финансовыми амбициями. Он не подходит по стилю», — сказал Якубов журналистам.