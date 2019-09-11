Форвард «Барыса» стал автором гола, даже не бросив по воротам
«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Казахский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды уже встречались в нынешнем сезоне в
Автором необычного гола стал нападающий «Барыса» Никита Михайлис. При счёте 1:2 главный тренер хозяев Александр Гулявцев заменил вратаря на шестого полевого игрока. Игрокам «Барыса» удалось совершить отбор в середине площадки, после которого Адам Хелука точной передачей вывел Михайлиса на завершающий бросок, однако произвести его Никите не дали, нарушив на нём правила. По современным правилам хоккея подобное нарушение приводит к фиксации взятия ворот, что и сделали арбитры после небольшого совещания.
Ранее автором похожего гола в нынешнем сезоне стал форвард «Авангарда» Павел Дедунов.
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)
|Эдвард Паскуале
|02:20
|Ондржей Витасек
|03:39
|Джесси Блэкер
|08:14
|Леонид Метальников
|19:32
|Александр Горшков
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|21:13
|Игорь Руденков
|26:00
|Томаш Зогорна
|27:09
|Роман Старченко(Егор Шалапов)
|37:17
|Валерий Орехов
|52:11
|Гынек Зогорна
|52:11
|Гынек Зогорна
|53:33
|Роман Старченко
|55:48
|Эрик Тангрэди(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|59:13
|Никита Михайлис(Адам Хелевка)
|10
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)