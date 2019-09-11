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11 сентября, источник: Советский спорт

Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Амур» остается последней командой в КХЛ, которая не познала вкус побед в новом чемпионате. Подопечные Александра Гулявцева до встречи с «Барысом» проиграли четыре раза подряд. Поединок с командой из Нур-Султана также не принес долгожданный успех.

Хабаровчан сложно упрекнуть в отсутствии старания или воли к победе. Весь матч «Амур» атаковал, постоянно напрягали опасными бросками голкипера Эдварда Паскуале, однако команде катастрофически не хватало исполнительского мастерства. Из 31 броска в створ цели достиг лишь выстрел Игоря Руденкова. В остальном — «Амуру» нужно что-то делать с реализацией, иначе первой своей победы можно ждать долго. «Барыс» к своим шансам отнесся куда бережнее (3:1). Голы на счету Романа Старченко, Никиты Михайлиса и Эрика Тангрэйди.

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«Адмирал» не сумел повторить свой успех и во второй раз подряд обыграть «Трактор» (1:3). Парни Петериса Скудры минимизировали количество ошибок в своей зоне и мало что дали придумать в атаке морякам. Кроме того, режим стены выключил Юхо Олкинуора, но тому есть оправдание. Хозяева позволили челябинцам 45 раз бросить в створ ворот. Трижды финн капитулировал. Шайбами отметились Лукаш Седлак, Ярослав Косов и Алексей Кручинин.

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Вторая неудача Воробьева

Новый главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев продолжил перестраивать игру своей команды. Уральцы отказываются от оборонительных схем и стараются чаще атаковать. Вот и в первом периоде матча с «Нефтехимиком» «Магнитка» старалась переиграть соперника именно в нападении.

Но подопечные Вячеслава Буцаева не собирались легко отдавать инициативу. В равном хоккее успешнее оказался «Нефтехимик». Зак Митчелл открыл счет после классной передачи на пятак от Евгения Рясенского. К голкиперу Василию Кошечкину никаких претензий — среагировать на бросок с такого расстояния было невозможно.

«Металлург» старался перевернуть игру во втором отрезке. Гости были куда активнее соперника, однако вратарь Александр Шарыченков стал для уральцев непреодолимой преградой. Стоит похвалить оборону «Нефтехимика» — защитники очень здорово действовали на своем пятаке и не позволяли Магнитке играть на добивании. В таком стиле хозяева сумели добить соперника благодаря шайбам Тимура Хафизова и Павла Порядина. «Металлург» так и не сумел отличиться (3:0).

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ЦСКА уступил аусайдеру

ЦСКА неожиданно испытал сложности с «Торпедо», которое обосновалось в подвале турнирной таблицы. Армейцы вышли на встречу не с должной концентрацией, за что и поплатились. Хозяева как минимум не уступали действующим чемпионам в скорости. Самое главное — автозаводцы заставили команду Игоря Никитина удаляться. Восемь минут штрафа в первом периоде — многовато. Однако это не помешало ЦСКА оставить свои ворота сухими, а Михаилу Григоренко — открыть счет.

Но торпедовцы все-таки смогли наказать соперника из-за излишней самоуверенности. Хозяева на второй период вышли заряженными и пробили Илью Сорокина. У Дамира Жафярова вышел изумительный бросок в девятку.

В основное время к победе были ближе армейцы, они создали больше опасных моментов. Однако встреча перешла в овертайм, где сильнее оказалось «Торпедо».

Победный гол забил Станислав Бочаров (2:1 от).

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«Йокерит» набирает обороты

После не самого удачного старта сезона, когда «Йокерит» потерпел два поражения подряд, команда Лаури Марьямяки наконец-то пришла в себя. Сначала она расправилась с рижским «Динамо» (7:2), а теперь обыграла «Северсталь».

Хотя парни Андрея Разина бились с финнами как минимум на равных, а иногда даже переигрывали более сильного соперника. «Северсталь» не уступала в движении, скорости и креативе. Но голкипер Янис Калниньш стал для череповчан непреодолимой преградой. За половину матча «Северсталь» нанесла около 20 бросков, но цели достиг только один. Отличился Даниил Вовченко.

«Йокерит» же ответил дублем НикласаЕнсена. В первом случае он сам себе создал выход один на один с вратарем, совершив перехват в центре площадки. Во второй же шайбе он получил прекрасную передачу от партнера и забил в пустой угол. Когда финны отличились в третий раз, стало понятно, что «Северсталь» уже не отыграется. Это четвертое поражение в пяти матчах для команды Андрея Разина (4:1).

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Костяев Иван

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