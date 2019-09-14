«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд

Хоккей, КХЛ, Неделя 314.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
|Николай Цулыгин
|Александр Гулявцев
|Юха Метсола
|Евгений Аликин
|04:10
|Ондржей Витасек
|08:04
|Теему Хартикайнен(Григорий Панин, Линус Умарк)
|09:54
|Ондржей Витасек
|11:02
|Антон Лазарев(Михал Йордан)
|19:59
|Илья Баранов(Линус Умарк, Сакари Маннинен)
|23:06
|Командный штраф
|28:38
|Александр Бурмистров
|29:01
|Владислав Картаев
|29:47
|Игорь Руденков(Томаш Зогорна, Ондржей Витасек)
|38:17
|Александр Бурмистров
|45:09
|Вячеслав Ушенин
|46:38
|Линус Умарк
|50:02
|Никита Сошников(Павел Коледов)
|52:10
|Филип Ларсен
|54:59
|Вячеслав Ушенин
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)