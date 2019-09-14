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17:22 (мск), источник: Матч ТВ

«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Отметим, что для «Амура» это поражение стало шестым кряду в регулярном чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции, «Амур» идет на последнем месте.

Салават Юлаев
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 314.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАлександр Гулявцев
Вратари
Юха МетсолаЕвгений Аликин
1-й период
04:10Ондржей Витасек
08:04Теему Хартикайнен(Григорий Панин, Линус Умарк)
09:54Ондржей Витасек
11:02Антон Лазарев(Михал Йордан)
19:59Илья Баранов(Линус Умарк, Сакари Маннинен)
2-й период
23:06Командный штраф
28:38Александр Бурмистров
29:01Владислав Картаев
29:47Игорь Руденков(Томаш Зогорна, Ондржей Витасек)
38:17Александр Бурмистров
3-й период
45:09Вячеслав Ушенин
46:38Линус Умарк
50:02Никита Сошников(Павел Коледов)
52:10Филип Ларсен
54:59Вячеслав Ушенин
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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