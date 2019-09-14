Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
35
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Б
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сибирь
Б
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
01
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
12
Все события
Фоторепортажи
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на выезде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Найджел Доус (20-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Андрей Обидин (7), Джефф Плэтт (35) и Евгений Мозер (45). У «Нефтехимика» все три шайбы забросил Рафаэль Бикмуллин (4, 29, 31).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и в следующем матче 17 сентября примет омский «Авангард». «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

Нефтехимик
3:5
1:2, 2:1, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 314.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 3642 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевАндрей Мартемьянов
Вратари
Константин БарулинЛеонид Фомин
1-й период
03:54Рафаэль Бикмуллин(Дамир Шарипзянов, Максим Грошев)
06:36Андрей Обидин(Александр Кучерявенко, Евгений Мозер)
09:33Евгений Мозер
12:27Денис Бодров
19:39Найджел Доус(Брукс Мэйсек)
2-й период
26:03Александр Кучерявенко
27:32Командный штраф
28:12Рафаэль Бикмуллин(Степан Захарчук)
30:44Рафаэль Бикмуллин(Тимур Хафизов, Андрей Сергеев)
32:12Радель Фазлеев
34:14Джефф Плэтт(Питер Холланд, Дэн Секстон)
35:21Радель Фазлеев
3-й период
44:32Евгений Мозер(Александр Кучерявенко, Андрей Обидин)
53:42Александр Брынцев
54:21Командный штраф
55:47Найджел Доус
Статистика
8Штрафное время16
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
Россиянка вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
Абдуллаев проиграл в поединке за титул временного чемпиона WBC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь