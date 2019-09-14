«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на выезде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на выезде обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Найджел Доус (20-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Андрей Обидин (7), Джефф Плэтт (35) и Евгений Мозер (45). У «Нефтехимика» все три шайбы забросил Рафаэль Бикмуллин (4, 29, 31).
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и в следующем матче 17 сентября примет омский «Авангард». «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».
|Вячеслав Буцаев
|Андрей Мартемьянов
|Константин Барулин
|Леонид Фомин
|03:54
|Рафаэль Бикмуллин(Дамир Шарипзянов, Максим Грошев)
|06:36
|Андрей Обидин(Александр Кучерявенко, Евгений Мозер)
|09:33
|Евгений Мозер
|12:27
|Денис Бодров
|19:39
|Найджел Доус(Брукс Мэйсек)
|26:03
|Александр Кучерявенко
|27:32
|Командный штраф
|28:12
|Рафаэль Бикмуллин(Степан Захарчук)
|30:44
|Рафаэль Бикмуллин(Тимур Хафизов, Андрей Сергеев)
|32:12
|Радель Фазлеев
|34:14
|Джефф Плэтт(Питер Холланд, Дэн Секстон)
|35:21
|Радель Фазлеев
|44:32
|Евгений Мозер(Александр Кучерявенко, Андрей Обидин)
|53:42
|Александр Брынцев
|54:21
|Командный штраф
|55:47
|Найджел Доус
|8
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)