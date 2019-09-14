«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Найджел Доус (20-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Андрей Обидин (7), Джефф Плэтт (35) и Евгений Мозер (45). У «Нефтехимика» все три шайбы забросил Рафаэль Бикмуллин (4, 29, 31).