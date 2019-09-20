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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Игрок “Трактора” поступил не по-мужски». Форвард «Барыса» — о драке в матче КХЛ и возможных санкциях

После второго матча КХЛ в Алматы, где встречались «Барыс» и «Трактор» на вопросы корреспондента Vesti.kz ответил нападающий столичного клуба Дмитрий Шевченко.

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Игра проходила сегодня, 20 сентября, на «Алматы Арене» и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

— Дмитрий, прежде всего, можете подробнее рассказать о моменте с удалением?

— Произошел конфликт на «пятаке». Не знаю, кто именно, но меня били по затылку, я встал, игрок вцепился в меня, предложил подраться — я скинул перчатки. Но потом он начал убегать от меня, а мне деваться уже некуда, я скинул перчатки, поэтому я шел до конца. Игрок «Трактора» поступил не по-мужски. Поддержка трибун в мою сторону? Не знаю, как оценивать этот эпизод, но скорее отрицательно, потому что я подвел команду.

— После матча не было диалога с игроком «Трактора»?

— Так я даже не знаю, кто это был.

— Это был финн, Ессе Виртанен.

— Ну так диалога бы не получилось, я же не знаю язык.

— Вы можете вспомнить, когда на матч «Барыс» — «Трактор» приходило 12 тысяч болельщиков?

— Нет, это было невероятно, они болели как будто в последний раз.

— Есть ли санкции со стороны клуба за подобные, длительные удаления?

— Не знаю, но пока мне никто ничего не говорил.

— По сравнению со «Спартаком» прошедшая игра выглядела динамичнее …

— Я бы сказал игра была жестче и агрессивнее, столько удалений, опять же две драки.

Отметим, что следующую домашнюю серию «Барыс» проведет уже в Нур-Султане.

Барыс
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 420.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена», 12148 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаПетерис Скудра
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Василий Демченко
1-й период
05:01Юрий Сергиенко
2-й период
21:34Роман Старченко(Егор Шалапов, Аркадий Шестаков)
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Василий Демченко
22:26Андрей Попов
23:11Ииро Пакаринен(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
30:55Павел Акользин
30:55Павел Акользин
39:10Дмитрий Калинин
3-й период
40:42Джесси Блэкер
40:42Джесси Блэкер
42:22Лукаш Седлак
43:24Леонид Метальников
47:05Кирилл Кошурников
59:24Виталий Меньшиков
59:24Виталий Меньшиков
59:42Юрий Сергиенко
Статистика
56Штрафное время39
6Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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