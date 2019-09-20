«Игрок “Трактора” поступил не по-мужски». Форвард «Барыса» — о драке в матче КХЛ и возможных санкциях

Игра проходила сегодня, 20 сентября, на «Алматы Арене» и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

— Дмитрий, прежде всего, можете подробнее рассказать о моменте с удалением?

— Произошел конфликт на «пятаке». Не знаю, кто именно, но меня били по затылку, я встал, игрок вцепился в меня, предложил подраться — я скинул перчатки. Но потом он начал убегать от меня, а мне деваться уже некуда, я скинул перчатки, поэтому я шел до конца. Игрок «Трактора» поступил не по-мужски. Поддержка трибун в мою сторону? Не знаю, как оценивать этот эпизод, но скорее отрицательно, потому что я подвел команду.

— После матча не было диалога с игроком «Трактора»?

— Так я даже не знаю, кто это был.

— Это был финн, Ессе Виртанен.

— Ну так диалога бы не получилось, я же не знаю язык.

— Вы можете вспомнить, когда на матч «Барыс» — «Трактор» приходило 12 тысяч болельщиков?

— Нет, это было невероятно, они болели как будто в последний раз.

— Есть ли санкции со стороны клуба за подобные, длительные удаления?

— Не знаю, но пока мне никто ничего не говорил.

— По сравнению со «Спартаком» прошедшая игра выглядела динамичнее …

— Я бы сказал игра была жестче и агрессивнее, столько удалений, опять же две драки.