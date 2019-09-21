Лучший матч «Спартака» в сезоне. Красно-белые разбили лидера за 40 секунд

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Плэтт — 2 (бол., Секстон, Холланд), 14:23 — 1:0. Федоров — 2 (Гончаров, Хохлачев), 19:59 — 1:1. Юньков — 2 (Вишневский, Гончаров), 20:20 — 1:2. Рылов — 3 (Хохлачев, Федоров), 20:39 — 1:3. Холланд — 4 (Мэйсек), 26:15 — 2:3. Гончаров — 1, 34:46 — 2:4.

Вратари: Коварж (58:52) — Хомченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (11+6+7) — 27 (10+11+6).

Судьи: Ромасько, Франо.

21 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Спартак» провел свой лучший матч с начала сезона в момент, когда этого почти никто кто ждал. Проблем у красно-белых скопилось выше крыши: главный тренер Олег Знарок лечится в Москве, основной вратарь Юлиус Гудачек продолжает свое восстановление после повреждения, полученного еще в межсезонье, команда приехала в Екатеринбург с серией из трех поражений, причем в двух матчах не забросила ни одной шайбы, сложнейший график (10 игр за 19 дней). «Автомобилист» по сравнению с приунывшим соперником выглядел упитанным миллиардером, живущим без намека на трудности, о чем свидетельствовали восемь побед подряд. До субботы уральцы оставались последними в КХЛ, кто ни разу не проиграл. В VIP-ложе за встречей со «Спартаком» наблюдал местный губернатор Евгений Куйвашев в компании с министром спорта Павлом Колобковым. Все условия для того, чтобы продлить городу хоккейный праздник еще на несколько дней, были в наличии.

Спартаковцы могли просесть с точки зрения психологии, что объяснимо последними неудачами, но ни в одном из предыдущих матчей они по игре вчистую не уступили. Отдельные детали не клеятся, хромает меньшинство, ошибаются вратари — все это поправимо. Первый период «Автомобилист» традиционно начинает активно, пытаясь сразу указать оппоненту на его место. Гости на удивление здорово справились с давлением, отвечали массированными атаками и не давали скучать вратарю Якубу Коваржу. Разницу сделали два совсем необязательных удаления. Второе из них, когда штраф за игру высоко поднятой клюшкой получил Александр Хохлачев, уральцы реализовали. Задачу-минимум лидер выполнил и, казалось, на этом дальше не остановится.

Часть коллег почему-то раздражает старинное выражение «гол в раздевалку». Еще больше оно нервирует тех, кто позволяет этому случиться на льду. Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон не смог обработать отскочившую шайбу, к ней первым успел Хохлачев и быстро вернул ее на пятачок. Артем Федоров броском в касание успел пробить Коваржа на последней секунде стартового периода!

Внезапным развитием событий хозяева были потрясены настолько, что им не помог и перерыв. За 39 секунд с начала второй периода «Спартак» забил еще дважды! Особенно хорош был гол от защитника Якова Рылова. Он незаметно для обороны «Автомобилиста» подкрался к чужим воротам и получил гениальный пас от Хохлачева, находившегося на противоположном борту. Очень хитро сыграл и Робин Ганзл, ловким движением подбив клюшку у Питера Холланда, не дав тому прервать передачу. На три гола москвичи потратили ровно 40 секунд — это второй результат в истории КХЛ. Рекорд принадлежит СКА, забросившему три шайбы за 28 секунд.

«Автомобилист» раньше уже выпутывался из сложных ситуаций, когда «горел» в счете. Операцию по собственному спасению он начал быстро, заставив ошибиться защитников «Спартака» — юного Александра Никишина и матерого Патрика Херсли, коньком ненароком переправившего шайбу в собственные ворота. Отреагировали на произошедшее москвичи с невероятным для их турнирного положения хладнокровием. Поучиться бы их футбольным одноклубникам, у которых при первых же сложностях все начинает валиться из рук. Защитник Максим Гончаров не побоялся помчаться вперед, как стоячего объехал гиганта Никиту Трямкина и броском с неудобной руки отправил шайбу с острейшего угла под перекладину. Все получилось настолько здорово, что и Коваржа обвинять в пропущенном голе рука не поднимается. Спартаковец сработал идеально.

«Автомобилист» еще не потерял веры в себя и забей на последних секундах второго периода Виталий Попов, внезапно оказавшийся прямо у ворот Хомченко, то победная серия екатеринбуржцев могла и продлиться. Однако «Спартак» в дальнейшем оборонялся очень грамотно, почти нейтрализовав мощное нападение соперника. Только во время штрафа Ильи Талалуева у ворот гостей заполыхал было огонь.

Бригады меньшинства с угрозой пожара уверенно справились, чем помогли команде спокойно довести игру до нужной как воздух победы.

Впереди москвичей ждет не менее простая домашняя серия, но после таких матчей должна к них появиться уверенность, что им по силам справиться с кем угодно.

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