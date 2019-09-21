Лучший матч «Спартака» в сезоне. Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
«Спартак» нанес в Екатеринбурге первое в сезоне поражение лидеру чемпионата «Автомобилисту» (4:2) и прервал серию из трех поражений.
«Спартак» нанес в Екатеринбурге первое в сезоне поражение лидеру чемпионата «Автомобилисту» (4:2) и прервал серию из трех поражений.
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Плэтт — 2 (бол., Секстон, Холланд), 14:23 — 1:0. Федоров — 2 (Гончаров, Хохлачев), 19:59 — 1:1. Юньков — 2 (Вишневский, Гончаров), 20:20 — 1:2. Рылов — 3 (Хохлачев, Федоров), 20:39 — 1:3. Холланд — 4 (Мэйсек), 26:15 — 2:3. Гончаров — 1, 34:46 — 2:4.
Вратари: Коварж (58:52) — Хомченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (11+6+7) — 27 (10+11+6).
Судьи: Ромасько, Франо.
21 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Спартак» провел свой лучший матч с начала сезона в момент, когда этого почти никто кто ждал. Проблем у
Спартаковцы могли просесть с точки зрения психологии, что объяснимо последними неудачами, но ни в одном из предыдущих матчей они по игре вчистую не уступили. Отдельные детали не клеятся, хромает меньшинство, ошибаются вратари — все это поправимо. Первый период «Автомобилист» традиционно начинает активно, пытаясь сразу указать оппоненту на его место. Гости на удивление здорово справились с давлением, отвечали массированными атаками и не давали скучать вратарю Якубу Коваржу. Разницу сделали два совсем необязательных удаления. Второе из них, когда штраф за игру высоко поднятой клюшкой получил Александр Хохлачев, уральцы реализовали.
Внезапным развитием событий хозяева были потрясены настолько, что им не помог и перерыв. За 39 секунд с начала второй периода «Спартак» забил еще дважды! Особенно хорош был гол от защитника Якова Рылова. Он незаметно для обороны «Автомобилиста» подкрался к чужим воротам и получил гениальный пас от Хохлачева, находившегося на противоположном борту. Очень хитро сыграл и Робин Ганзл, ловким движением подбив клюшку у Питера Холланда, не дав тому прервать передачу. На три гола москвичи потратили ровно 40 секунд — это второй результат в истории КХЛ. Рекорд принадлежит СКА, забросившему три шайбы за 28 секунд.
«Автомобилист» раньше уже выпутывался из сложных ситуаций, когда «горел» в счете. Операцию по собственному спасению он начал быстро, заставив ошибиться защитников «Спартака» — юного Александра Никишина и матерого Патрика Херсли, коньком ненароком переправившего шайбу в собственные ворота. Отреагировали на произошедшее москвичи с невероятным для их турнирного положения хладнокровием. Поучиться бы их футбольным одноклубникам, у которых при первых же сложностях все начинает валиться из рук. Защитник Максим Гончаров не побоялся помчаться вперед, как стоячего объехал гиганта Никиту Трямкина и броском с неудобной руки отправил шайбу с острейшего угла под перекладину. Все получилось настолько здорово, что и Коваржа обвинять в пропущенном голе рука не поднимается. Спартаковец сработал идеально.
«Автомобилист» еще не потерял веры в себя и забей на последних секундах второго периода Виталий Попов, внезапно оказавшийся прямо у ворот Хомченко, то победная серия екатеринбуржцев могла и продлиться. Однако «Спартак» в дальнейшем оборонялся очень грамотно, почти нейтрализовав мощное нападение соперника. Только во время штрафа Ильи Талалуева у ворот гостей заполыхал было огонь.
Впереди москвичей ждет не менее простая домашняя серия, но после таких матчей должна к них появиться уверенность, что им по силам справиться с кем угодно.
Михаил Зислис
|Андрей Мартемьянов
|Олег Знарок
|Якуб Коварж
|Павел Хомченко
|06:18
|Максим Гончаров
|13:07
|Александр Хохлачев
|14:23
|Джефф Плэтт(Дэн Секстон, Питер Холланд)
|19:59
|Артем Федоров(Максим Гончаров, Александр Хохлачев)
|20:20
|Михаил Юньков(Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров)
|20:39
|Яков Рылов(Александр Хохлачев, Артем Федоров)
|26:15
|Питер Холланд(Брукс Мэйсек)
|34:46
|Максим Гончаров
|45:00
|Никита Трямкин
|48:31
|Илья Талалуев
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)