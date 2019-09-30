Тренер «Куньлуня» назвал важной победу над «Барысом» и похвалил вратаря
Главный тренер китайского «Куньлуня» Курт Фрейзер прокомментировал победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер китайского «Куньлуня» Курт Фрейзер прокомментировал победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в
«Предыдущая игра в Казани была для нас очень тяжелой. И важно было посмотреть, как команда сможет прийти в себя, как отреагирует на это болезненное поражение. К счастью, мы получили положительный ответ. У нас великолепно сыграл вратарь Шимон Грубец. И вообще вся команда действовала очень хорошо. Добились очень важной для нас победы», — цитирует Фрейзера официальный сайт «Барыса».
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Эдвард Паскуале
|Шимон Грубец
|02:08
|Микаэль Там
|05:58
|Брэндон Йип
|14:47
|Батырлан Муратов
|16:41
|Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
|20:37
|Виктор Бартли
|21:05
|Ииро Пакаринен
|22:27
|Роман Старченко(Кирилл Полохов)
|23:33
|Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
|30:43
|Леонид Метальников
|31:18
|Дмитрий Шевченко
|44:42
|Олли Палола(Жильбер Брюле)
|49:06
|Тайлер Вонг
|49:34
|Даррен Дитц
|51:38
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|55:01
|Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
|59:31
|Джесси Блэкер
|59:31
|Итан Уэрек
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)