Тренер «Куньлуня» назвал важной победу над «Барысом» и похвалил вратаря

«Предыдущая игра в Казани была для нас очень тяжелой. И важно было посмотреть, как команда сможет прийти в себя, как отреагирует на это болезненное поражение. К счастью, мы получили положительный ответ. У нас великолепно сыграл вратарь Шимон Грубец. И вообще вся команда действовала очень хорошо. Добились очень важной для нас победы», — цитирует Фрейзера официальный сайт «Барыса».