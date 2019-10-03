«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка
«Амур» принимал в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» принимал в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали третью победу в сезоне.
Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Гинек Зогорна. Спустя 10 минут Вячеслав Ушенин во второй раз поразил ворота Джереми Смита. «Драконам» удалось отыграться усилиями Тайлера Вона и Кори Кейна. Однако набрать очки «Куньлуню» не удалось. В третьем периоде Томаш Зогорна реализовал большинство и принёс хозяевам победу.
Хабаровский клуб оторвался на три очка от магнитогорского «Металлурга», который занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Тигры» в свою очередь располагаются на 11-й позиции.
|Александр Гулявцев
|Курт Фрэйзер
|Евгений Аликин
|Джереми Смит
|03:41
|Гынек Зогорна(Данил Файзуллин, Валерий Васильев)
|12:08
|Тревор Мерфи
|13:45
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин, Максим Кондратьев)
|14:39
|Тайлер Вонг(Спенсер Фу, Жильбер Брюле)
|36:07
|Кори Кейн(Джейк Челиос, Виктор Бартли)
|37:09
|Тревор Мерфи
|44:43
|Тревор Мерфи
|45:13
|Томаш Зогорна(Данил Файзуллин, Михал Йордан)
|52:38
|Спенсер Фу
|0
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)