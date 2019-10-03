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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка

«Амур» принимал в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Instagram

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Александра Гулявцева. «Тигры» одержали третью победу в сезоне.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Гинек Зогорна. Спустя 10 минут Вячеслав Ушенин во второй раз поразил ворота Джереми Смита. «Драконам» удалось отыграться усилиями Тайлера Вона и Кори Кейна. Однако набрать очки «Куньлуню» не удалось. В третьем периоде Томаш Зогорна реализовал большинство и принёс хозяевам победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабаровский клуб оторвался на три очка от магнитогорского «Металлурга», который занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Тигры» в свою очередь располагаются на 11-й позиции.

Амур
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 63.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4493 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевКурт Фрэйзер
Вратари
Евгений АликинДжереми Смит
1-й период
03:41Гынек Зогорна(Данил Файзуллин, Валерий Васильев)
12:08Тревор Мерфи
13:45Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин, Максим Кондратьев)
14:39Тайлер Вонг(Спенсер Фу, Жильбер Брюле)
2-й период
36:07Кори Кейн(Джейк Челиос, Виктор Бартли)
37:09Тревор Мерфи
3-й период
44:43Тревор Мерфи
45:13Томаш Зогорна(Данил Файзуллин, Михал Йордан)
52:38Спенсер Фу
Статистика
0Штрафное время8
4Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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