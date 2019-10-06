Вратарь ХК «Витязь» Самонов пропустит порядка 10 дней

В субботу «Витязь» дома уступил «Спартаку» со счетом 1:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На 49-й минуте Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами, не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей. Вместо него вышел на площадку Илья Ежов. Самонов является лучшим среди вратарей КХЛ по коэффициенту надежности в текущем сезоне.
«Самонов пропустит где-то 10 дней», — сказал Варицкий.
Также второй матч подряд в составе «Витязя» пропустил лучший снайпер и бомбардир команды Александр Семин. «У Семина тоже травма, пока не можем сказать сроки восстановления, точного диагноза нет. Выбыл на неопределенный срок», — отметил генменеджер «Витязя».
«Витязь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 13 встреч. Ранее после победы 3 октября над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА подмосковный клуб обновил клубный рекорд по количеству побед подряд (10). В следующем матче «Витязь» в гостях встретится с рижским «Динамо» 7 октября.