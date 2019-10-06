«Амур» одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Сочи»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Ондржей Витасек (33-я минута) и Томаш Зогорна (49-я). У хозяев шайбу забросил Никита Точицкий (38-я).

«Амур» в следующем матче 8 октября сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Сочи» в тот же день встретится в гостях с финским «Йокеритом».