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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Ондржей Витасек (33-я минута) и Томаш Зогорна (49-я). У хозяев шайбу забросил Никита Точицкий (38-я).

«Амур» в следующем матче 8 октября сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Сочи» в тот же день встретится в гостях с финским «Йокеритом».

Сочи
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 66.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 4989 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовАлександр Гулявцев
Вратари
Дмитрий ШикинЕвгений Аликин
1-й период
05:23Павел Турбин
16:00Кирилл Капустин
16:00Томаш Зогорна
18:49Командный штраф
2-й период
20:12Андрей Алтыбармакян
25:36Игорь Руденков
28:39Максим Кондратьев
31:04Алексей Петров
32:55Ондржей Витасек(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
35:28Валерий Васильев
37:26Никита Точицкий(Симон Бертильссон, Роберт Росен)
3-й период
42:44Шон I Коллинс
46:44Илья Крикунов
48:04Алексей Петров
48:45Томаш Зогорна(Денис Голубев)
50:15Дмитрий Шикин
Статистика
14Штрафное время12
5Игра в большинстве6
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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