«Амур» одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Сочи»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Ондржей Витасек (33-я минута) и Томаш Зогорна (49-я). У хозяев шайбу забросил Никита Точицкий (38-я).
«Амур» в следующем матче 8 октября сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Сочи» в тот же день встретится в гостях с финским «Йокеритом».
|Сергей Зубов
|Александр Гулявцев
|Дмитрий Шикин
|Евгений Аликин
|05:23
|Павел Турбин
|16:00
|Кирилл Капустин
|16:00
|Томаш Зогорна
|18:49
|Командный штраф
|20:12
|Андрей Алтыбармакян
|25:36
|Игорь Руденков
|28:39
|Максим Кондратьев
|31:04
|Алексей Петров
|32:55
|Ондржей Витасек(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
|35:28
|Валерий Васильев
|37:26
|Никита Точицкий(Симон Бертильссон, Роберт Росен)
|42:44
|Шон I Коллинс
|46:44
|Илья Крикунов
|48:04
|Алексей Петров
|48:45
|Томаш Зогорна(Денис Голубев)
|50:15
|Дмитрий Шикин
|14
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)