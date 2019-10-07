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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде владивостокскому «Адмиралу».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Мартин Бакош (на 11-й минуте) и Юрий Петров (24). Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора отразил 36 бросков.

Перед матчем прошла минута молчания в память об экс-капитане «Адмирала» Самвеле Мнацяне. Также в перерывах были отменены все развлекательные мероприятия. Ранее стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. В КХЛ Мнацян выступал за казахстанский «Барыс», «Нефтехимик», а также «Адмирал». Последним его клубом была новосибирская «Сибирь», за которую спортсмен в КХЛ сыграть не успел.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нефтехимик» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» (16) идет на седьмой строчке в конференции.

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Сергей СветловВячеслав Буцаев
Вратари
Юсси ОлкинуораАлександр Шарыченков
1-й период
07:10Александр Черников
09:23Рафаэль Бикмуллин
10:58Мартин Бакош(Шон Лалонд, Адам Альмквист)
15:58Кирилл Воронин
18:37Райан Мерфи
2-й период
23:47Юрий Петров(Иван Лисин, Александр Коннов)
24:24Владимир Бутузов
31:26Степан Островский
38:53Шон Лалонд
38:53Шон Лалонд
38:53Шон Лалонд
39:57Иван Мищенко
39:57Мэтт Уайт
3-й период
48:44Рафаэль Бикмуллин
Статистика
53Штрафное время10
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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