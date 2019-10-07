«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»

Перед матчем прошла минута молчания в память об экс-капитане «Адмирала» Самвеле Мнацяне. Также в перерывах были отменены все развлекательные мероприятия. Ранее стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. В КХЛ Мнацян выступал за казахстанский «Барыс», «Нефтехимик», а также «Адмирал». Последним его клубом была новосибирская «Сибирь», за которую спортсмен в КХЛ сыграть не успел.