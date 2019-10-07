«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Мартин Бакош (на 11-й минуте) и Юрий Петров (24). Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора отразил 36 бросков.
Перед матчем прошла минута молчания в память об экс-капитане «Адмирала» Самвеле Мнацяне. Также в перерывах были отменены все развлекательные мероприятия. Ранее стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. В КХЛ Мнацян выступал за казахстанский «Барыс», «Нефтехимик», а также «Адмирал». Последним его клубом была новосибирская «Сибирь», за которую спортсмен в КХЛ сыграть не успел.
«Нефтехимик» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» (16) идет на седьмой строчке в конференции.