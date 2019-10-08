Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Амур
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Ак Барс
04
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.10
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
9.10
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.10
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
9.10
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
9.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
19:35 (мск), источник: Vesti.kz

23 минуты от Даррена Дица, или кто в «Барысе» играет больше в КХЛ

Капитан «Барыса» Даррен Диц вышел на четвертое место по игровому времени в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О нем, и о других игроках обороны столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

26-летний лидер «Барыса» отыграл девять встреч, набрав четыре очка (2+2). В среднем он проводит на льду 23 минуты и 32 секунды. Этот результат выводит не только в ТОП-список среди защитников, но и всех игроков лиги, так как хоккеисты в обороне играют больше, чем в нападении. Максимальное количество времени на льду Диц провел во встрече с «Северсталью» — 26 минут и три секунды.

Лучшие по игровому времени (защитники и нападающие).

1. Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск) — 26 минут и 41 секунда;
2. Морган Эллис («Сочи») — 25 минут и 27 секунд;
3. Михал Йордан («Амур») — 23 минуты и 56 секунд;
4. Даррен Диц («Барыс») — 23 минуты и 32 секунды;
5. Юрки Йокипакка («Сибирь») — 23 минуты и 29 секунд.

Пятерка сильнейших по защитникам выглядит аналогично, но к Дицу можно добавить еще двух игроков «Барыса». Они очень близки к капитану по показателям:

11. Алексей Маклюков («Барыс») — 22 минуты и 26 секунд;
20. Джесси Блэкер («Барыс») — 21 минута и 23 секунды;.

Среди нападающих в число лучших попал только Корбэн Найт. По времени на льду в команде он уступает только Дицу, Маклюкову и Блэкеру.

Лучшие нападающие по игровому времени.

1. Томаш Зогорна («Амур») — 21 минута и 15 секунд;
2. Дамир Жафяров («Торпедо») — 20 минут и 51 секунды;
3. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 20 минут и 47 секунд;
4. Шэйн Принс («Динамо» Минск) — 20 минут и 33 секунды;
5. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 20 минут и 32 секунды;
… 12. Корбэн Найт («Барыс») — 20 минут.

Ближайший одноклубник Найта, играющий в атаке, проводит на льду 18 минут и четыре секунды — это Дастин Бойд. Такой результат не позволяет ему войти в ТОП-30, ведь он уступает 34 секунды Данилу Файзуллину из «Амура».

Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет в Уфе — 9 октября встретится с «Салаватом Юлаевым».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Чемпион мира 2014 года по футболу завершил карьеру
Американка побила рекорд Светланы Хоркиной по медалям на ЧМ
Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»
Юрий Семин: Азарт к работе у Газзаева есть
Россия передала WADA ответы по делу о московской лаборатории
Красочная свадьба Сергея Семака на озере Комо (фото)
Почетный президент РФС назвал главную причину провала «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь