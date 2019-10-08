23 минуты от Даррена Дица, или кто в «Барысе» играет больше в КХЛ

26-летний лидер «Барыса» отыграл девять встреч, набрав четыре очка (2+2). В среднем он проводит на льду 23 минуты и 32 секунды. Этот результат выводит не только в ТОП-список среди защитников, но и всех игроков лиги, так как хоккеисты в обороне играют больше, чем в нападении. Максимальное количество времени на льду Диц провел во встрече с «Северсталью» — 26 минут и три секунды.

Лучшие по игровому времени (защитники и нападающие).

1. Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск) — 26 минут и 41 секунда;

2. Морган Эллис («Сочи») — 25 минут и 27 секунд;

3. Михал Йордан («Амур») — 23 минуты и 56 секунд;

4. Даррен Диц («Барыс») — 23 минуты и 32 секунды;

5. Юрки Йокипакка («Сибирь») — 23 минуты и 29 секунд.

Пятерка сильнейших по защитникам выглядит аналогично, но к Дицу можно добавить еще двух игроков «Барыса». Они очень близки к капитану по показателям:

11. Алексей Маклюков («Барыс») — 22 минуты и 26 секунд;

20. Джесси Блэкер («Барыс») — 21 минута и 23 секунды;.

Среди нападающих в число лучших попал только Корбэн Найт. По времени на льду в команде он уступает только Дицу, Маклюкову и Блэкеру.

Лучшие нападающие по игровому времени.

1. Томаш Зогорна («Амур») — 21 минута и 15 секунд;

2. Дамир Жафяров («Торпедо») — 20 минут и 51 секунды;

3. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 20 минут и 47 секунд;

4. Шэйн Принс («Динамо» Минск) — 20 минут и 33 секунды;

5. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 20 минут и 32 секунды;

… 12. Корбэн Найт («Барыс») — 20 минут.

Ближайший одноклубник Найта, играющий в атаке, проводит на льду 18 минут и четыре секунды — это Дастин Бойд. Такой результат не позволяет ему войти в ТОП-30, ведь он уступает 34 секунды Данилу Файзуллину из «Амура».