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10 октября, источник: ТАСС

СКА в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ и прервал серию из трех поражений

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Победную шайбу забросил Артем Зуб (61-я минута), также в составе СКА отличился Йори Лехтеря (22). У «Автомобилиста» шайбу забросил Питер Холланд (43).

Ранее в четверг пекинский «Куньлунь» на своем льду в овертайме переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), в текущем сезоне китайский клуб одержал третью победу в противостоянии, днем ранее «Куньлунь» дома обыграл «Нефтехимик» с тем же счетом, но в основное время, до этого на выезде «Куньлунь» оказался сильнее со счетом 4:3 после серии буллитов.

Владивостокский «Адмирал» на выезде в овертайме оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4:3), «Адмирал» переиграл «Металлург» впервые за последние шесть матчей. Ярославский «Локомотив» дома победил «Сочи» (1:0), защитник хозяев Роман Савченко провел 550-й матч в КХЛ (505 в регулярных чемпионатах и 45 в плей-офф). Омский «Авангард» на своем льду победил хабаровский «Амур» (1:0).

СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, набрав 22 очка в 17 встречах. «Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка в 16 матчах. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче дома сильнее оказался «Автомобилист» (5:2). СКА прервал серию из трех поражений подряд.

В следующем матче петербургский клуб на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», матч состоится в воскресенье. «Автомобилист» в гостях встретится с московским «Динамо» в субботу.

СКА
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 710.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовАндрей Мартемьянов
Вратари
Магнус ХелльбергЯкуб Коварж
1-й период
19:30Дэн Секстон
2-й период
21:19Йори Лехтеря(Василий Токранов, Владимир Ткачев)
22:07Командный штраф
24:08Алексей Василевский
37:43Максим Березин
39:32Йори Лехтеря
39:32Йори Лехтеря
3-й период
42:08Питер Холланд(Максим Березин, Дэн Секстон)
Овертайм
60:47Артем Зуб(Сергей Плотников)
Статистика
14Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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