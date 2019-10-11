СКА в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ и прервал серию из трех поражений

Победную шайбу забросил Артем Зуб (61-я минута), также в составе СКА отличился Йори Лехтеря (22). У «Автомобилиста» шайбу забросил Питер Холланд (43).

Ранее в четверг пекинский «Куньлунь» на своем льду в овертайме переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), в текущем сезоне китайский клуб одержал третью победу в противостоянии, днем ранее «Куньлунь» дома обыграл «Нефтехимик» с тем же счетом, но в основное время, до этого на выезде «Куньлунь» оказался сильнее со счетом 4:3 после серии буллитов.

Владивостокский «Адмирал» на выезде в овертайме оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4:3), «Адмирал» переиграл «Металлург» впервые за последние шесть матчей. Ярославский «Локомотив» дома победил «Сочи» (1:0), защитник хозяев Роман Савченко провел 550-й матч в КХЛ (505 в регулярных чемпионатах и 45 в плей-офф). Омский «Авангард» на своем льду победил хабаровский «Амур» (1:0).

СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, набрав 22 очка в 17 встречах. «Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка в 16 матчах. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче дома сильнее оказался «Автомобилист» (5:2). СКА прервал серию из трех поражений подряд.