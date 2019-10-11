ЦСКА в шестой раз подряд переиграл «Ак Барс» в матчах КХЛ
КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. ЦСКА на выезде переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. ЦСКА на выезде переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА дубль сделал Богдан Кисилевич (10-я и 37-я минуты), также у москвичей отличились Линден Вей (27), Иржи Секач (33), и Константин Окулов (54). У «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).
ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 27 очков в 16 встречах. «Ак Барс» располагается на первой строчке в Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 15 встреч. Москвичи победили «Ак Барс» в шестом матче подряд в чемпионатах КХЛ.
В воскресенье московский клуб на выезде сыграет с «Сочи», в понедельник казанская команда примет екатеринбургский «Автомобилист».
|Дмитрий Квартальнов
|Игорь Никитин
|Адам Рейдеборн(Тимур Билялов)
|Илья Сорокин
|04:17
|Михаил Фисенко
|09:26
|Богдан Киселевич(Константин Окулов)
|14:07
|Альберт Яруллин
|19:19
|Михаил Науменков
|26:20
|Богдан Киселевич
|26:30
|Михаил Фисенко
|26:46
|Линден Вей(Антон Слепышев, Иржи Секач)
|28:10
|Иван Телегин
|32:57
|Иржи Секач(Линден Вей)
|36:26
|Богдан Киселевич(Никита Нестеров, Иржи Секач)
|48:05
|Патрис Кормье(Кирилл Петров, Джастин Азеведо)
|53:06
|Константин Окулов(Максим Мамин)
|58:12
|Михаил Науменков
|4
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)