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22:03 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в шестой раз подряд переиграл «Ак Барс» в матчах КХЛ

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. ЦСКА на выезде переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА дубль сделал Богдан Кисилевич (10-я и 37-я минуты), также у москвичей отличились Линден Вей (27), Иржи Секач (33), и Константин Окулов (54). У «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 27 очков в 16 встречах. «Ак Барс» располагается на первой строчке в Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 15 встреч. Москвичи победили «Ак Барс» в шестом матче подряд в чемпионатах КХЛ.

В воскресенье московский клуб на выезде сыграет с «Сочи», в понедельник казанская команда примет екатеринбургский «Автомобилист».

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Ак Барс
2:5
0:1, 1:3, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 711.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновИгорь Никитин
Вратари
Адам Рейдеборн(Тимур Билялов)Илья Сорокин
1-й период
04:17Михаил Фисенко
09:26Богдан Киселевич(Константин Окулов)
14:07Альберт Яруллин
19:19Михаил Науменков
2-й период
26:20Богдан Киселевич
26:30Михаил Фисенко
26:46Линден Вей(Антон Слепышев, Иржи Секач)
28:10Иван Телегин
32:57Иржи Секач(Линден Вей)
36:26Богдан Киселевич(Никита Нестеров, Иржи Секач)
3-й период
48:05Патрис Кормье(Кирилл Петров, Джастин Азеведо)
53:06Константин Окулов(Максим Мамин)
58:12Михаил Науменков
Статистика
4Штрафное время8
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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