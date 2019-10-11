ЦСКА в шестой раз подряд переиграл «Ак Барс» в матчах КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА дубль сделал Богдан Кисилевич (10-я и 37-я минуты), также у москвичей отличились Линден Вей (27), Иржи Секач (33), и Константин Окулов (54). У «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 27 очков в 16 встречах. «Ак Барс» располагается на первой строчке в Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 15 встреч. Москвичи победили «Ак Барс» в шестом матче подряд в чемпионатах КХЛ.