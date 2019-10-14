Лукоянов пропустит матч КХЛ с «Автомобилистом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет в понедельник и начнется в 19:00 мск.

Лукоянов получил повреждение в матче с московским ЦСКА, который прошел 11 октября и завершился поражением «Ак Барса» со счетом 2:5. В конце третьего периода 30-летний форвард врезался в борт и покинул лед при помощи партнеров, после чего отправился в раздевалку.

«Не сыграет (в игре с “Автомобилистом”) Артем Лукоянов — он получил травму в прошлом матче. Конечно, нам будет его не хватать, потому что он всегда играет всем сердцем и является важным игроком для нашей команды. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Перов, слова которого приводит сайт «Ак Барса».