Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
27
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукоянов пропустит матч КХЛ с «Автомобилистом»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», заявил тренер казанского клуба Евгений Перов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет в понедельник и начнется в 19:00 мск.

Лукоянов получил повреждение в матче с московским ЦСКА, который прошел 11 октября и завершился поражением «Ак Барса» со счетом 2:5. В конце третьего периода 30-летний форвард врезался в борт и покинул лед при помощи партнеров, после чего отправился в раздевалку.

«Не сыграет (в игре с “Автомобилистом”) Артем Лукоянов — он получил травму в прошлом матче. Конечно, нам будет его не хватать, потому что он всегда играет всем сердцем и является важным игроком для нашей команды. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Перов, слова которого приводит сайт «Ак Барса».

В текущем сезоне Лукоянов принял участие в 14 матчах и отметился одной результативной передачей.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
«Русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
Великий вратарь Чех провел первый матч в хоккее (видео)
Виктор Онопко: тренер ЦСКА, защитник «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь