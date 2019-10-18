Потолок зарплат: правда ли, что из КХЛ уедут все звезды?
Корреспондент «СЭ» считает, что грядущие изменения не повлияют на уровень хоккея в лиге.
Корреспондент «СЭ» считает, что грядущие изменения не повлияют на уровень хоккея в лиге.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский, общаясь с моими коллегами, нарисовал будущее КХЛ в мрачных тонах. Сделал это он аккуратно и даже дипломатично. Но ранее никто из руководителей клубов, прогнозируя ближайшее будущее, не произносил и таких слов. Сейчас им напрямую была проведена связь между введением жесткого потолка зарплат и неизбежным в такой ситуации массовым отъездом в Северную Америку тех, кто
В реальности все не так однозначно. Проблема потолка напрямую коснется тех, кто следит за матчами из
Закрывать любую проблему только огромными деньгами больше нельзя. Даже сейчас это не всегда работает, как показывает свежий пример «Магнитки». Там полетели одна за другой головы главного тренера и
Оппозиция по отношению к инициативе президента КХЛ Дмитрия Чернышенко существовала с самого начала. Именно со стороны богатых клубов, которым было наплевать на все, кроме личных интересов. Однако против Геннадия Тимченко, поддержавшего курс на урезание зарплатных бюджетов, воевать бессмысленно. Также как и бессмысленно надеяться, что миллионы
Игроков, способных всерьез заинтересовать клубы НХЛ, не так уж и много. Если каждый год вместо условных 15 хоккеистов будут уезжать на
Хочется написать, что теперь менеджерам
Однако Максиму Юрьевичу хочется напомнить о том, что если и при мягком потолке у вас не все получается, то при жестком ошибки будут еще нагляднее. На происки журналистов их не спишешь. Подписанный на миллион долларов в год Щербак, показавший себя в деле так, что уже через два месяца, пришлось менять условия контракта. Вратарь-«травматик» Ряме за 85 миллионов рублей не сыгравший в прошлом году ни единого официального матча после возращения в «Авангард». Подобранные за большие деньги Тальбо, Верстиг, Стольберг и отчасти Деарнэ, не делавшие разницы. Тщетная попытка подписать столь нужного профильного центрфорварда, что стало еще очевиднее после травмы Зернова. Почти полное недоверие собственной молодежи (Яремчук, Грицюк, Чинахов, Дубровский и далее по списку). Вот когда в клубе разберутся с тем, чтобы это больше не повторялось (держим в уме скандальный слух с многомиллионными премиями, выписанным сами себе), то тогда можно и о введении потолка и соответствующих последствиях порассуждать.
Были и определенные успехи, вспоминая Бека, Зернова, Франссона. Но вот глобально Сушинскому хвастать пока нечем. «Авангард» угадал с главным тренером (тут не стоит забывать, что его в Балашиху сосватал Илья Ковальчук), своей работой, устраняющий очевидные недостатки в клубной системе управления. Отдельно с позитивной точки зрения необходимо выделить неудержимую активность и максимализм Александра Крылова, не давшие команде превратится в тихое болото, периодически сотрясаемое скандалами, как это бывало с ней раньше. Теперь ей должен помочь и Сушинский. Чем быстрее это осознает он сам, и его коллеги по цеху, тем будет лучше для них самих и КХЛ в целом.
Михаил Зислис