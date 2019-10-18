Потолок зарплат: правда ли, что из КХЛ уедут все звезды?

Источник: Спорт-Экспресс

Заявление Сушинского

Президент «Авангарда» Максим Сушинский, общаясь с моими коллегами, нарисовал будущее КХЛ в мрачных тонах. Сделал это он аккуратно и даже дипломатично. Но ранее никто из руководителей клубов, прогнозируя ближайшее будущее, не произносил и таких слов. Сейчас им напрямую была проведена связь между введением жесткого потолка зарплат и неизбежным в такой ситуации массовым отъездом в Северную Америку тех, кто более-менее умеет стоять на коньках. Впору схватиться за голову и уйти в монастырь от безысходности.

В реальности все не так однозначно. Проблема потолка напрямую коснется тех, кто следит за матчами из ВИП-ложи. Менеджерам теперь действительно придется не так сладко, как раньше, и в этом отношении озабоченность Сушинского легко объяснить. Придется работать по-настоящему, а не только создавать видимость бурной деятельности, произнося обтекаемые фразы, щеголяя в роскошных костюмах и периодически набирая номера знакомых агентов. Необходимо выстраивать долгосрочную стратегию, бережно относиться к своим активам и терпеливо раскрывать собственную молодежь.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/72234537-765f-4a40-bbd0-2b394cbe909b" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1366446" target="_blank">«День с Алексеем Шевченко»: Сушинский рассказал о проблемах «Авангарда»</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Закрывать любую проблему только огромными деньгами больше нельзя. Даже сейчас это не всегда работает, как показывает свежий пример «Магнитки». Там полетели одна за другой головы главного тренера и вице-президента.

Оппозиция по отношению к инициативе президента КХЛ Дмитрия Чернышенко существовала с самого начала. Именно со стороны богатых клубов, которым было наплевать на все, кроме личных интересов. Однако против Геннадия Тимченко, поддержавшего курс на урезание зарплатных бюджетов, воевать бессмысленно. Также как и бессмысленно надеяться, что миллионы кого-то удержат от попытки попробовать себя в Северной Америке. Раньше они никак не помогли оставить в России звезд первой величины по меркам КХЛ — Панарина, Дадонова, Зайцева, Шипачева, Гусева. Но ведь за океан рвались и рвутся и ребята попроще: Михеев, Яковлев, Плотников, Киселевич, Антипин, Ожиганов, Мамин, Любимов, Шумаков, Мальцев, Загидулин и другие. Не у всех из них получилось за океаном, многие быстро вернулись в КХЛ. Это естественный процесс в нынешних условиях. Изменить тренд с учетом экономической ситуации нереально. Большими деньгами лучших игроков все равно не удержишь, если у них в головах давно сидит мечта об НХЛ. Как можно остановить следующим летом Капризова и Сорокина? Только если приковать их наручниками в раздевалке на ЦСКА-«Арене».

Менеджерам придется выкручиваться

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/37a2bd2a-40e1-43dd-aaef-c024164d36f6" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1366620" target="_blank">«День с Алексеем Шевченко»: Кому переплачивают в КХЛ</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Игроков, способных всерьез заинтересовать клубы НХЛ, не так уж и много. Если каждый год вместо условных 15 хоккеистов будут уезжать на два-три человека больше, ситуация заметно хуже не станет. По сравнению с остальной Европой КХЛ по-прежнему находится на другой планете, если брать исключительно зарплаты. Лучшие игроки шведских, чешских и финских чемпионатов готовы ехать даже в Сибирь и на Дальний Восток. Про базирующийся фактически в Москве «Авангард» и говорить нечего. Надо только уметь уговаривать. С этим не все гладко, несмотря на шикарные условия и деньги «Газпром-Нефти». Вот здесь и надо спросить самого Сушинского о том, почему ни Заха, ни Якуб Коварж, ни Кагарлицкий, ни Хохлачев, ни Ткачев-младший, на которых претендовал клуб, так и не доехали до Балашихи.



Хочется написать, что теперь менеджерам топ-клубов придется выкручиваться, не имея безумных денег, но это далеко не так. У СКА, например, есть негласное сотрудничество с «Витязем» и «Сочи», что поможет раскидать лишних игроков, тем более что вопрос легализации аренды активно обсуждается на уровне совета директоров лиги. Никто не запрещает тратить любые средства для приобретения и выкупа прав на талантливых хоккеистов. Эти расходы под потолком не учитываются. Не случайно, что именно «Авангард» является основным претендентом на Виталия Кравцова, задумавшего вернуться в Россию как минимум на год. «Трактор» хочет за права на форварда выручить 200 миллионов рублей. Кажется, с этой суммой придется согласиться. Но для этого не обязательно быть толковым менеджером. Есть деньги — и ты король.

Переплачивать всем подряд больше не будут

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/b975bbc2-5ba2-4271-80ca-b199c5b3f00f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1366667" target="_blank">Рейтинг зарплат КХЛ, 200 миллионов за Кравцова. Онлайн Еронко, Шевченко и Зислиса</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако Максиму Юрьевичу хочется напомнить о том, что если и при мягком потолке у вас не все получается, то при жестком ошибки будут еще нагляднее. На происки журналистов их не спишешь. Подписанный на миллион долларов в год Щербак, показавший себя в деле так, что уже через два месяца, пришлось менять условия контракта. Вратарь-«травматик» Ряме за 85 миллионов рублей не сыгравший в прошлом году ни единого официального матча после возращения в «Авангард». Подобранные за большие деньги Тальбо, Верстиг, Стольберг и отчасти Деарнэ, не делавшие разницы. Тщетная попытка подписать столь нужного профильного центрфорварда, что стало еще очевиднее после травмы Зернова. Почти полное недоверие собственной молодежи (Яремчук, Грицюк, Чинахов, Дубровский и далее по списку). Вот когда в клубе разберутся с тем, чтобы это больше не повторялось (держим в уме скандальный слух с многомиллионными премиями, выписанным сами себе), то тогда можно и о введении потолка и соответствующих последствиях порассуждать.

Были и определенные успехи, вспоминая Бека, Зернова, Франссона. Но вот глобально Сушинскому хвастать пока нечем. «Авангард» угадал с главным тренером (тут не стоит забывать, что его в Балашиху сосватал Илья Ковальчук), своей работой, устраняющий очевидные недостатки в клубной системе управления. Отдельно с позитивной точки зрения необходимо выделить неудержимую активность и максимализм Александра Крылова, не давшие команде превратится в тихое болото, периодически сотрясаемое скандалами, как это бывало с ней раньше. Теперь ей должен помочь и Сушинский. Чем быстрее это осознает он сам, и его коллеги по цеху, тем будет лучше для них самих и КХЛ в целом.