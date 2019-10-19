Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь». Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (8-я минута) и Вячеслав Кулемин (45). У проигравших отличился Адам Крэкнелл (15). Форвард «Динамо» Игорь Полыгалов провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, в активе 32-летнего нападающего 223 очка (112 шайб + 111 передач). В составе «Куньлуня» 350-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф) провел Денис Осипов, на счету 32-летнего защитника 64 (21+45) очка.

Капитан «Динамо» Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф), он стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж. Ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (200). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+ 415) очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0ea1b7f919a21d3db16d8af97db1000e_hd/2_6528820701/8eb1e0c2a60da755946c1ba4112c1254/4727153135?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» продлило победную серию в матчах с «Куньлунем» до семи встреч, пекинский клуб ни разу не побеждал бело-голубых в КХЛ.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 20 матчах. «Куньлунь» идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков после 19 встреч.