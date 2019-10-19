Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь». Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ
ТАСС, 19 октября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло пекинский «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 19 октября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло пекинский «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (8-я минута) и Вячеслав Кулемин (45). У проигравших отличился Адам Крэкнелл (15). Форвард «Динамо» Игорь Полыгалов провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, в активе 32-летнего нападающего 223 очка (112 шайб + 111 передач). В составе «Куньлуня» 350-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф) провел Денис Осипов, на счету 32-летнего защитника 64 (21+45) очка.
Капитан «Динамо» Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф), он стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж. Ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (200). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+ 415) очков в матчах регулярных чемпионатов и
«Динамо» продлило победную серию в матчах с «Куньлунем» до семи встреч, пекинский клуб ни разу не побеждал
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 20 матчах. «Куньлунь» идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков после 19 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с хабаровским «Амуром», «Куньлунь» дома примет «Сочи». Обе встречи пройдут 21 октября.
|Курт Фрэйзер
|Владимир Крикунов
|Шимон Грубец
|Александр Еременко
|01:50
|Микаэль Там
|03:56
|Командный штраф
|05:18
|Андрей Шустр
|06:25
|Тревор Мерфи
|06:25
|Тревор Мерфи
|07:36
|Вадим Шипачев(Даниил Тарасов)
|14:01
|Даниил Тарасов
|14:57
|Адам Крэкнелл(Джейсон Фрэм)
|15:24
|Андрей Миронов
|17:42
|Михал Чайковски
|37:32
|Давид Бондра
|44:14
|Вячеслав Кулемин(Иван Игумнов)
|20
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)