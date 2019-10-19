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12:59 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь». Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ

ТАСС, 19 октября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло пекинский «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (8-я минута) и Вячеслав Кулемин (45). У проигравших отличился Адам Крэкнелл (15). Форвард «Динамо» Игорь Полыгалов провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, в активе 32-летнего нападающего 223 очка (112 шайб + 111 передач). В составе «Куньлуня» 350-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф) провел Денис Осипов, на счету 32-летнего защитника 64 (21+45) очка.

Капитан «Динамо» Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф), он стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж. Ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (200). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+ 415) очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» продлило победную серию в матчах с «Куньлунем» до семи встреч, пекинский клуб ни разу не побеждал бело-голубых в КХЛ.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 20 матчах. «Куньлунь» идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков после 19 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с хабаровским «Амуром», «Куньлунь» дома примет «Сочи». Обе встречи пройдут 21 октября.

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Куньлунь
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1:1, 0:0, 0:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 819.10.2019, 10:00 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена"
Главные тренеры
Курт ФрэйзерВладимир Крикунов
Вратари
Шимон ГрубецАлександр Еременко
1-й период
01:50Микаэль Там
03:56Командный штраф
05:18Андрей Шустр
06:25Тревор Мерфи
06:25Тревор Мерфи
07:36Вадим Шипачев(Даниил Тарасов)
14:01Даниил Тарасов
14:57Адам Крэкнелл(Джейсон Фрэм)
15:24Андрей Миронов
17:42Михал Чайковски
2-й период
37:32Давид Бондра
3-й период
44:14Вячеслав Кулемин(Иван Игумнов)
Статистика
20Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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