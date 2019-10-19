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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». В составе победителей шайбы забросили Линус Умарк (21-я минута), Евгений Лисовец (33) и Александр Кадейкин (60). У «Ак Барса» отличился Альберт Яруллин (28).

В следующем матче «Салават Юлаев» 22 октября примет омский «Авангард», «Ак Барс» 21 октября сыграет в гостях с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Салават Юлаев
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 819.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Юха МетсолаАдам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
1-й период
05:22Андрей Педан
11:54Никита Сошников
15:29Эмиль Галимов
2-й период
20:53Линус Умарк(Петр Хохряков, Теему Хартикайнен)
26:15Максим Майоров
26:15Линус Умарк
26:15Данис Зарипов
26:15Михаил Фисенко
26:15Дмитрий Воронков
27:20Александр Бурмистров
27:46Альберт Яруллин(Владимир Ткачев)
32:28Евгений Лисовец(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
3-й период
40:24Линус Умарк
59:53Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков)
Статистика
13Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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