«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». В составе победителей шайбы забросили Линус Умарк (21-я минута), Евгений Лисовец (33) и Александр Кадейкин (60). У «Ак Барса» отличился Альберт Яруллин (28).
В следующем матче «Салават Юлаев» 22 октября примет омский «Авангард», «Ак Барс» 21 октября сыграет в гостях с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
|Николай Цулыгин
|Дмитрий Квартальнов
|Юха Метсола
|Адам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
|05:22
|Андрей Педан
|11:54
|Никита Сошников
|15:29
|Эмиль Галимов
|20:53
|Линус Умарк(Петр Хохряков, Теему Хартикайнен)
|26:15
|Максим Майоров
|26:15
|Линус Умарк
|26:15
|Данис Зарипов
|26:15
|Михаил Фисенко
|26:15
|Дмитрий Воронков
|27:20
|Александр Бурмистров
|27:46
|Альберт Яруллин(Владимир Ткачев)
|32:28
|Евгений Лисовец(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
|40:24
|Линус Умарк
|59:53
|Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)