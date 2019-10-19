«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». В составе победителей шайбы забросили Линус Умарк (21-я минута), Евгений Лисовец (33) и Александр Кадейкин (60). У «Ак Барса» отличился Альберт Яруллин (28).