«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (39-я минута), Артем Федоров (44) и Анатолий Никонцев (59). За «Йокерит» отличился Петер Регин (15, 60).

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила провел 200-й матч в КХЛ, форвард Петри Контиола — 600-ю игру в лиге. «Спартак» победил финскую команду в гостевом матче впервые с 18 февраля 2016 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 4:2.

«Йокерит» продлил серию поражений до трех матчей, команда идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 21 очко после 18 матчей. «Спартак» занимает шестое место, набрав 22 очка в 21 встрече. В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 октября. «Спартак» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома переиграла подольский «Витязь» (4:1). Нападающий «Витязя» Алексей Макеев отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд по количеству голов (80) и очков (166), который принадлежал Максиму Афиногенову.