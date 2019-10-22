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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (39-я минута), Артем Федоров (44) и Анатолий Никонцев (59). За «Йокерит» отличился Петер Регин (15, 60).

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила провел 200-й матч в КХЛ, форвард Петри Контиола — 600-ю игру в лиге. «Спартак» победил финскую команду в гостевом матче впервые с 18 февраля 2016 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 4:2.

«Йокерит» продлил серию поражений до трех матчей, команда идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 21 очко после 18 матчей. «Спартак» занимает шестое место, набрав 22 очка в 21 встрече. В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 октября. «Спартак» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома переиграла подольский «Витязь» (4:1). Нападающий «Витязя» Алексей Макеев отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд по количеству голов (80) и очков (166), который принадлежал Максиму Афиногенову.

Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл на выезде уфимский «Салават Юлаев» (2:1). Защитник «Авангарда» Вилле Покка провел 100-й матч в КХЛ.

Йокерит
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 922.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8105 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиОлег Знарок
Вратари
Янис Калниньш(Янис Калниньш, Янис Калниньш)Юлиус Гудачек
1-й период
05:11Командный штраф
13:31Патрик Херсли
14:19Петер Регин(Петри Контиола, Саку Мяеналанен)
18:40Командный штраф
2-й период
20:56Илья Зубов
24:44Ансель Галимов
25:59Вели-Матти Савинайнен
32:21Йессе Йоэнсуу
34:57Марко Анттила
35:39Мартиньш Карсумс
38:24Ансель Галимов(Захар Шабловский)
3-й период
43:56Артем Федоров(Андрей Кутейкин, Илья Зубов)
48:27Сами Леписто
54:21Виктор Лев
58:36Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев)
59:02Петер Регин(Саку Мяеналанен, Брайан О`Нилл)
Статистика
12Штрафное время18
4Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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