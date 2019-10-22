«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.
ТАСС, 22 октября. Московский «Спартак» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (39-я минута), Артем Федоров (44) и Анатолий Никонцев (59). За «Йокерит» отличился Петер Регин (15, 60).
Нападающий «Йокерита» Марко Анттила провел 200-й матч в КХЛ, форвард Петри Контиола — 600-ю игру в лиге. «Спартак» победил финскую команду в гостевом матче впервые с 18 февраля 2016 года, тогда
«Йокерит» продлил серию поражений до трех матчей, команда идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 21 очко после 18 матчей. «Спартак» занимает шестое место, набрав 22 очка в 21 встрече. В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 октября. «Спартак» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома переиграла подольский «Витязь» (4:1). Нападающий «Витязя» Алексей Макеев отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд по количеству голов (80) и очков (166), который принадлежал Максиму Афиногенову.
Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл на выезде уфимский «Салават Юлаев» (2:1). Защитник «Авангарда» Вилле Покка провел 100-й матч в КХЛ.
|Лаури Марьямяки
|Олег Знарок
|Янис Калниньш(Янис Калниньш, Янис Калниньш)
|Юлиус Гудачек
|05:11
|Командный штраф
|13:31
|Патрик Херсли
|14:19
|Петер Регин(Петри Контиола, Саку Мяеналанен)
|18:40
|Командный штраф
|20:56
|Илья Зубов
|24:44
|Ансель Галимов
|25:59
|Вели-Матти Савинайнен
|32:21
|Йессе Йоэнсуу
|34:57
|Марко Анттила
|35:39
|Мартиньш Карсумс
|38:24
|Ансель Галимов(Захар Шабловский)
|43:56
|Артем Федоров(Андрей Кутейкин, Илья Зубов)
|48:27
|Сами Леписто
|54:21
|Виктор Лев
|58:36
|Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев)
|59:02
|Петер Регин(Саку Мяеналанен, Брайан О`Нилл)
|12
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)