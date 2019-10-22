СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

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В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (32-я минута) и Наиль Якупов (44). В составе «Нефтехимика» отличились Зак Митчелл (3), Зият Пайгин (47). Победный буллит реализовал Митчелл.

Нападающий «Нефтехимика» Александр Черников провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. «Нефтехимик» в нынешнем сезоне выиграла у СКА два матча из двух.

СКА потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. «Нефтехимик» продлил серию побед до четырех матчей, команда идет на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет против ярославского «Локомотива» 26 октября. «Нефтехимик» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью» 24 октября.