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22:50 (мск), источник: ТАСС

СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (32-я минута) и Наиль Якупов (44). В составе «Нефтехимика» отличились Зак Митчелл (3), Зият Пайгин (47). Победный буллит реализовал Митчелл.

Нападающий «Нефтехимика» Александр Черников провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. «Нефтехимик» в нынешнем сезоне выиграла у СКА два матча из двух.

СКА потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. «Нефтехимик» продлил серию побед до четырех матчей, команда идет на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет против ярославского «Локомотива» 26 октября. «Нефтехимик» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью» 24 октября.

В другом матче игрового дня «Барыс» (Нур-Султан) по буллитам обыграл минское «Динамо» (2:1).

СКА
2:3Б
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 922.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовВячеслав Буцаев
Вратари
А. СамоновАлександр Шарыченков
1-й период
02:58Зак Митчелл(Павел Порядин, Мэтт Уайт)
03:50Марат Хайруллин
2-й период
22:56Илья Каблуков
27:10Наиль Якупов
29:59Максим Грошев
31:29Максим Карпов(Владимир Ткачев, Василий Токранов)
36:26Максим Карпов
3-й период
41:01Сергей Плотников
41:01Александр Брынцев
43:15Наиль Якупов
43:15Командный штраф
45:33Владимир Ткачев
46:01Зият Пайгин(Мэтт Уайт)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Зак Митчелл(Нефтехимик)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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