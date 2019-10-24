«После России понимаешь, как хорошо в США». Обладатель Кубка Стэнли назвал Новокузнецк «адищем»
Канадский хоккеист Брент Сопел поделился впечатлениями от Новокузнецка, где он выступал за местный «Металлург» в период с 2011 по 2013 год.
Канадский хоккеист Брент Сопел поделился впечатлениями от Новокузнецка, где он выступал за местный «Металлург» в период с 2011 по 2013 год.
Сопел является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» (2010).
«Я играл в Новокузнецке полтора года. Там адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками «Пепси» и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил.
Нужно понимать, что Россия очень отличается от Северной Америки. Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Блин, начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Разница в культурах тоже большая. Однажды помог девушке, придержав дверь, а она посмотрела на меня, будто я хочу ее убить. А у нее в руках полный пакет продуктов. Я старался не говорить