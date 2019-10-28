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15:07 (мск), источник: ТАСС

Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 28 октября. Чешский игрок московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

26-летний Яшкин вместе с командой одержал две гостевые победы в двух матчах, набрал 6 очков (2 шайбы + 4 голевых передачи), что является лучшим результатом недели.

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Нападающий в каждом матче набирал очки, на его счету четыре результативные передачи в матче против хабаровского «Амура» (5:1), а также две заброшенные шайбы во встрече с владивостокским «Адмиралом» (4:1). Яшкин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».

Лучшим голкипером признан вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, который одержал «сухую» победу в гостевом матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (3:0) и помог команде выиграть во встрече против новосибирской «Сибири» (3:2 ОТ). Голкипер отразил 96,94% бросков, а его безголевая серия продлилась 242 минуты 34 секунды, что стало пятым результатом в истории КХЛ.

Лучшим защитником недели признан игрок китайского «Куньлуня» Тревор Мерфи, который вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрал в них 3 очка (2+1). Мерфи не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Лучшим новичком стал 19-летний голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, который выиграл с командой два матча в овертаймах. Исаев отразил 92,5% бросков при коэффициенте надежности 1,83.

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