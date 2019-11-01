«Спартак» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59), у «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (34) и Владислав Провольнев (58). Победный буллит реализовал Каспарс Даугавиньш.

Нападающий красно-белых Хохлачев провел 200-й матч в КХЛ (140 — «Спартак», 60 — петербургский СКА), забросив 50-ю шайбу в лиге, всего на счету 26-летнего форварда теперь 121 (50 шайб + 71 голевая передача) очко в 200 матчах. Форвард «Северстали» Евгений Бодров провел 600-й матч в КХЛ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a8d488c80444746cb22b29a7f36a5db8_hd/2_2373525408/047a928a6d8293e9071ef2386c7ac2d9/4728230047?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» одержал шестую победу подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ, впервые красно-белые выиграли шесть встреч подряд в КХЛ в ноябре 2017 года под руководством Вадима Епанчинцева. «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Соперники встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче череповецкий клуб на своем льду победил москвичей со счетом 3:2.