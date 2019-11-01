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31 октября, источник: ТАСС

«Спартак» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав шестую победу подряд и повторив клубный рекорд.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59), у «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (34) и Владислав Провольнев (58). Победный буллит реализовал Каспарс Даугавиньш.

Нападающий красно-белых Хохлачев провел 200-й матч в КХЛ (140 — «Спартак», 60 — петербургский СКА), забросив 50-ю шайбу в лиге, всего на счету 26-летнего форварда теперь 121 (50 шайб + 71 голевая передача) очко в 200 матчах. Форвард «Северстали» Евгений Бодров провел 600-й матч в КХЛ.

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«Спартак» одержал шестую победу подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ, впервые красно-белые выиграли шесть встреч подряд в КХЛ в ноябре 2017 года под руководством Вадима Епанчинцева. «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Соперники встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче череповецкий клуб на своем льду победил москвичей со счетом 3:2.

«Спартак» идет на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 25 матчах. «Северсталь» располагается на девятой, в активе клуба 21 очко после 24 игр. В следующем матче «Спартак» примет владивостокский «Адмирал» в субботу, в тот же день «Северсталь» на выезде сыграет с подмосковным «Витязем».

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Спартак
3:2Б
0:0, 1:1, 1:1, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 6500 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокАндрей Разин
Вратари
Никита Беспалов(Никита Беспалов)Владислав Подъяпольский
1-й период
15:07Евгений Бодров
2-й период
23:49Никита Макеев
33:03Дмитрий Вишневский(Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин)
33:21Даниил Вовченко(Юрий Трубачев)
34:28Патрик Херсли
3-й период
41:15Максим Цыплаков
44:16Артем Федоров
44:16Либор Шулак
56:47Командный штраф
57:17Владислав Провольнев(Юрий Трубачев, Даниил Вовченко)
58:57Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Дмитрий Вишневский)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Каспарс Даугавиньш(Спартак)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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