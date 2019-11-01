«Спартак» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59), у «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (34) и Владислав Провольнев (58). Победный буллит реализовал Каспарс Даугавиньш.
Нападающий красно-белых Хохлачев провел 200-й матч в КХЛ (140 — «Спартак», 60 — петербургский СКА), забросив 50-ю шайбу в лиге, всего на счету 26-летнего форварда теперь 121 (50 шайб + 71 голевая передача) очко в 200 матчах. Форвард «Северстали» Евгений Бодров провел 600-й матч в КХЛ.
«Спартак» одержал шестую победу подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ, впервые красно-белые выиграли шесть встреч подряд в КХЛ в ноябре 2017 года под руководством Вадима Епанчинцева. «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Соперники встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче череповецкий клуб на своем льду победил москвичей со счетом 3:2.
«Спартак» идет на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 25 матчах. «Северсталь» располагается на девятой, в активе клуба 21 очко после 24 игр. В следующем матче «Спартак» примет владивостокский «Адмирал» в субботу, в тот же день «Северсталь» на выезде сыграет с подмосковным «Витязем».