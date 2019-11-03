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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Юрзинов-младший возглавит «Трактор», Скудра отправлен в отставку

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир Юрзинов-младший, сообщил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Борис Видгоф.

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Скудра возглавил «Трактор» в апреле 2019 года. В текущем регулярном чемпионате КХЛ челябинская команда после 27 матчей с 22 очками занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, отставая на пять баллов от зоны плей-офф.

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«По итогам 27 матчей “Трактор” находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить “Трактор” принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск», — сказал Видгоф.

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«Болельщики продолжают поддерживать команду даже в непростой ситуации. Они заслуживают видеть победы, и “Трактор” уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф. Наша цель не изменилась — это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче. Я, как генеральный директор “Трактора”, беру на себя полную ответственность за принятое решение. Его поддержал президент клуба Алексей Текслер», — добавил Видгоф.

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