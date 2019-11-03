Юрзинов-младший возглавит «Трактор», Скудра отправлен в отставку
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир
Скудра возглавил «Трактор» в апреле 2019 года. В текущем регулярном чемпионате КХЛ челябинская команда после 27 матчей с 22 очками занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, отставая на пять баллов от зоны
«По итогам 27 матчей “Трактор” находится вне зоны
«Болельщики продолжают поддерживать команду даже в непростой ситуации. Они заслуживают видеть победы, и “Трактор” уже сегодня обязан быть в зоне