Юрзинов-младший возглавит «Трактор», Скудра отправлен в отставку

Скудра возглавил «Трактор» в апреле 2019 года. В текущем регулярном чемпионате КХЛ челябинская команда после 27 матчей с 22 очками занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, отставая на пять баллов от зоны плей-офф.

«По итогам 27 матчей “Трактор” находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить “Трактор” принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск», — сказал Видгоф.