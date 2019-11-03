Юрзинов-младший сообщил, что тренерский штаб ХК «Трактор» изменится
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый главный тренер челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Владимир
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый главный тренер челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Владимир
В субботу
«Изменения в тренерском штабе будут. Я сейчас занимаюсь вопросом его формирования», — сказал
В следующем матче «Трактор» 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Очень хорошо, что во время паузы будет время познакомиться с командой, не хотелось бы совсем с корабля на бал. Будет возможность пообщаться с ребятами, вникнуть и разобраться, в чем причина результатов, и заниматься своей работой. Детально я пока не могу сказать, что не получалось, мне нужно приехать и посмотреть, и только потом можно будет делать
«Я смотрел матчи многих команд в этом сезоне, конкретно на “Тракторе” не сконцентрировался. Примерное представление имею, знаю, что в команде сейчас много травмированных (Ник Бэйлен, Томаш Гика, Алексей Кручинин, Антон Глинкин, Эндрю Кэйлоф, Андрей Попов и Кристиан Томас). Команда была неплохо укомплектована летом, есть ряд известных игроков, думаю, что мне легко будет разобраться на месте и посмотреть конкретно по тактике и другим вопросам. Я полечу в Челябинск через несколько дней и там уже буду работать», — добавил собеседник агентства.
Последним клубом 54-летнего специалиста была новосибирская «Сибирь», которая в сезоне-2017/18 стала девятой на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в