Юрзинов-младший сообщил, что тренерский штаб ХК «Трактор» изменится

В субботу Юрзинов-младший сменил на посту главного тренера «Трактора» Петериса Скудру, в штаб которого входили Алексей Тертышный, Александр Завьялов, Алексей Чикалин и Андрей Царев. После 27 игр команда из Челябинска занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

«Изменения в тренерском штабе будут. Я сейчас занимаюсь вопросом его формирования», — сказал Юрзинов-младший.

В следующем матче «Трактор» 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Очень хорошо, что во время паузы будет время познакомиться с командой, не хотелось бы совсем с корабля на бал. Будет возможность пообщаться с ребятами, вникнуть и разобраться, в чем причина результатов, и заниматься своей работой. Детально я пока не могу сказать, что не получалось, мне нужно приехать и посмотреть, и только потом можно будет делать какие-то выводы», — отметил Юрзинов-младший.



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«Я смотрел матчи многих команд в этом сезоне, конкретно на “Тракторе” не сконцентрировался. Примерное представление имею, знаю, что в команде сейчас много травмированных (Ник Бэйлен, Томаш Гика, Алексей Кручинин, Антон Глинкин, Эндрю Кэйлоф, Андрей Попов и Кристиан Томас). Команда была неплохо укомплектована летом, есть ряд известных игроков, думаю, что мне легко будет разобраться на месте и посмотреть конкретно по тактике и другим вопросам. Я полечу в Челябинск через несколько дней и там уже буду работать», — добавил собеседник агентства.