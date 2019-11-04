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19:26 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» одержал рекордную девятую победу подряд, обыграв лидера КХЛ ЦСКА

ТАСС, 4 ноября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей отличились Зият Пайгин (10-я минута), Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У гостей отличился Линден Вей (41).

«Нефтехимик» одержал девятую победу кряду и обновил личный рекорд по этому показателю. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов, восстановившись от травмы, в трех матчах подряд набирает очки (одна шайба + две передачи). В пяти последних матчах ЦСКА потерпел три поражения. Последний раз «Нефтехимик» побеждал армейцев 17 января 2018 года, одержав домашнюю победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает пятое место, набрав 31 очко в 27 играх. ЦСКА является лидером Западной конференции с 39 очками в 25 матчах.

В следующей встрече «Нефтехимик» 12 ноября сыграет в гостях с московским «Динамо», ЦСКА в тот же день примет московский «Спартак».

В другом матче игрового дня между владивостокский «Адмирал» выиграл у ярославского «Локомотива» в гостях со счетом 5:2, череповецкая «Северсталь» потерпела девятое поражение подряд, уступив дома казанскому «Ак Барсу» (0:2), нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло в гостях «Витязь» (4:3), одержав восьмую победу кряду над подольским клубом.

Нефтехимик
4:1
2:0, 0:0, 2:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 114.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 4826 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевИгорь Никитин
Вратари
Александр ШарыченковЛарс Юханссон(Ларс Юханссон)
1-й период
08:26Михаил Науменков
09:17Зият Пайгин(Павел Порядин, Райан Мерфи)
17:35Йонас Энлунд(Дамир Шарипзянов)
2-й период
39:04Андрей Сергеев
3-й период
40:30Линден Вей(Кирилл Капризов, Михаил Григоренко)
54:33Марат Хайруллин
59:56Ильдар Шиксатдаров(Зият Пайгин)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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