«Нефтехимик» одержал рекордную девятую победу подряд, обыграв лидера КХЛ ЦСКА
ТАСС, 4 ноября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 4 ноября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей отличились Зият Пайгин (10-я минута), Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У гостей отличился Линден Вей (41).
«Нефтехимик» одержал девятую победу кряду и обновил личный рекорд по этому показателю. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов, восстановившись от травмы, в трех матчах подряд набирает очки (одна шайба + две передачи). В пяти последних матчах ЦСКА потерпел три поражения. Последний раз «Нефтехимик» побеждал армейцев 17 января 2018 года, одержав домашнюю победу со счетом 1:0.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает пятое место, набрав 31 очко в 27 играх. ЦСКА является лидером Западной конференции с 39 очками в 25 матчах.
В следующей встрече «Нефтехимик» 12 ноября сыграет в гостях с московским «Динамо», ЦСКА в тот же день примет московский «Спартак».
В другом матче игрового дня между владивостокский «Адмирал» выиграл у ярославского «Локомотива» в гостях со счетом 5:2, череповецкая «Северсталь» потерпела девятое поражение подряд, уступив дома казанскому «Ак Барсу» (0:2), нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло в гостях «Витязь» (4:3), одержав восьмую победу кряду над подольским клубом.
|Вячеслав Буцаев
|Игорь Никитин
|Александр Шарыченков
|Ларс Юханссон(Ларс Юханссон)
|08:26
|Михаил Науменков
|09:17
|Зият Пайгин(Павел Порядин, Райан Мерфи)
|17:35
|Йонас Энлунд(Дамир Шарипзянов)
|39:04
|Андрей Сергеев
|40:30
|Линден Вей(Кирилл Капризов, Михаил Григоренко)
|54:33
|Марат Хайруллин
|59:56
|Ильдар Шиксатдаров(Зият Пайгин)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)