Принс решил остаться в минском «Динамо»
Срок пребывания форварда минского «Динамо» Шейна Принса в списке отказов завершен, сообщается на официальном сайте клуба. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.
Срок пребывания форварда минского «Динамо» Шейна Принса в списке отказов завершен, сообщается на официальном сайте клуба. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.
В этом сезоне он провел 19 матчей в составе минской команды в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков с показателем полезности «-3».