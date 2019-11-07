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17:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Принс решил остаться в минском «Динамо»

Срок пребывания форварда минского «Динамо» Шейна Принса в списке отказов завершен, сообщается на официальном сайте клуба. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал.

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В этом сезоне он провел 19 матчей в составе минской команды в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков с показателем полезности «-3».

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