Канадский тренер рассказал, за что его уволили из клуба КХЛ

Формально Алексей Кудашов провел первый матч на посту главного тренера российской сборной, но неофициально это не так. Тем не менее, именно сейчас работу начал новый главный тренер. Ситуация у него была тяжелая. В команду приглашены не все лучшие в КХЛ, состав был настолько экспериментальный, что не удалось даже взять ни одной клубной связки, а до игры с Финляндией удалось провести только одну тренировку. За это время нельзя научиться играть качественно.

С другой стороны вышла сборная, где было больше десятка чемпионов мира. Я не оправдываю неудачу, но сразу предупреждал, что на этом турнире неважен результат, в силу обстоятельств. Тут нужно смотреть на конкретных хоккеистов, которые выходят на международный уровень. Мы увидели, что Кирилл Семенов из «Авангарда», как и в клубе наглый и настырный и единственное, что у него не получилось, так это забить. Рушан Рафиков вырастает в приличного защитника с большим атакующим потенциалом. Довольно неплохо смотрелся Антон Бурдасов. Остальные, к сожалению, не сумели переключиться на уровень, когда не прощают любую ошибку. Но ругать кого-то можно только после окончания турнира. Из плюсов отметим, что играть строго в обороне мы умеем. Да и контратаки у нас довольно резкие. К матчу со Швецией тренер обещает что-то поменять.

Обмен

Защитник Дамир Мусин отправляется в «Спартак», а «Ак Барс» получит нападающего Вячеслава Лещенко. Обмен, от которого с виду не выигрывает никто. У Мусина есть навыки игры при Билялетдинове, но то, что он показывал в этом сезоне никак не устраивало Дмитрия Квартальнова и хоккеист большую часть сезона выступал в ВХЛ. Значит, что-то было у него такое, что не нравилось тренеру казанского клуба. Почему он должен исправить свои недостатки после переезда в Москву? С Лещенко вообще тяжелая ситуация.



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Одно время это была надежда красно-белых, восходящая звезда, хоккеист, какого не было в системе красно-белых очень давно. Но многие тренеры, работавшие в клубе, признавались, что при всех достоинствах Вячеслав совершенно не умеет выполнять игровые задания. Его пытался оживить Вадим Епанчинцев, а перед начало сезона я спрашивал у Олега Знарка о перспективах Вячеслава. Он тоже пообещал привести его в чувство, но не получилось. Лещенко взрывался все реже и реже, а чаще всего оставался на льду незаметным. Так вот я не верю в то, что нападающий заиграет у Квартальнова, так как он придерживается таких же принципов, как и Олег Знарок. Обмен в любую другую команду можно было бы анализировать, а так в жизни хоккеиста ничего не поменялось. Даже стало хуже, так как пробиться в первые два звена «Ак Барса» сейчас ему нереально.

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Крейг Мактавиш, наконец, разговорился и объяснил канадцам, почему и как его уволили из «Локомотива». Интервью получилось откровенным, но мы вообще ничего нового не узнали. То есть и до этого было известно, что Юрий Яковлев паникер и воспринимает любую неудачу, даже во время предсезонных турниров, как катастрофу. Смутило одно обстоятельство, которое дало понять, что президент клуба запутался. Он ставил в вину канадскому специалисту излишнюю мягкость в отношении с игроками, деликатность и западный подход. Но зачем же тогда Яковлев отказался от услуг Квартальнова? Тот как раз вел себя очень жестко, устраивая разборки в раздевалке и запугав всех легионеров. Тем было страшно сыграть плохо, а остальные понимали, что в случае провала им достанется еще сильней.