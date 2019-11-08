Канадский тренер рассказал, за что его уволили из клуба КХЛ
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Формально Алексей Кудашов провел первый матч на посту главного тренера российской сборной, но неофициально это не так. Тем не менее, именно сейчас работу начал новый главный тренер. Ситуация у него была тяжелая. В команду приглашены не все лучшие в КХЛ, состав был настолько экспериментальный, что не удалось даже взять ни одной клубной связки, а до игры с Финляндией удалось провести только одну тренировку. За это время нельзя научиться играть качественно.
С другой стороны вышла сборная, где было больше десятка чемпионов мира. Я не оправдываю неудачу, но сразу предупреждал, что на этом турнире неважен результат, в силу обстоятельств. Тут нужно смотреть на конкретных хоккеистов, которые выходят на международный уровень. Мы увидели, что Кирилл Семенов из «Авангарда», как и в клубе наглый и настырный и единственное, что у него не получилось, так это забить. Рушан Рафиков вырастает в приличного защитника с большим атакующим потенциалом. Довольно неплохо смотрелся Антон Бурдасов. Остальные, к сожалению, не сумели переключиться на уровень, когда не прощают любую ошибку. Но ругать
Защитник Дамир Мусин отправляется в «Спартак», а «Ак Барс» получит нападающего Вячеслава Лещенко. Обмен, от которого с виду не выигрывает никто. У Мусина есть навыки игры при Билялетдинове, но то, что он показывал в этом сезоне никак не устраивало Дмитрия Квартальнова и хоккеист большую часть сезона выступал в ВХЛ. Значит,
Одно время это была надежда
Крейг Мактавиш, наконец, разговорился и объяснил канадцам, почему и как его уволили из «Локомотива». Интервью получилось откровенным, но мы вообще ничего нового не узнали. То есть и до этого было известно, что Юрий Яковлев паникер и воспринимает любую неудачу, даже во время предсезонных турниров, как катастрофу. Смутило одно обстоятельство, которое дало понять, что президент клуба запутался. Он ставил в вину канадскому специалисту излишнюю мягкость в отношении с игроками, деликатность и западный подход. Но зачем же тогда Яковлев отказался от услуг Квартальнова? Тот как раз вел себя очень жестко, устраивая разборки в раздевалке и запугав всех легионеров. Тем было страшно сыграть плохо, а остальные понимали, что в случае провала им достанется еще сильней.
И Яковлев приглашает в Россию Мактавиша, человека, который хоть и не тренировал давно, но прекрасно понимает, что прежние методы уже не работают, даже летающие бачки мусора по раздевалке в сложный момент воспринимается, как психоз? Нет ответа на этот вопрос, как еще на сотню других, что у нас есть к Яковлеву. Мактавиш поставил неутешительный диагноз нашим профессионалам. Уж если в «Локомотиве» хоккеисты не могут ничего без дополнительного контроля, то что требовать с других в лиге? Опять же я понимаю, что в системе, которую пропагандирует Яковлев, профессионалам неоткуда взяться.