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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канадский тренер рассказал, за что его уволили из клуба КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Формально Алексей Кудашов провел первый матч на посту главного тренера российской сборной, но неофициально это не так. Тем не менее, именно сейчас работу начал новый главный тренер. Ситуация у него была тяжелая. В команду приглашены не все лучшие в КХЛ, состав был настолько экспериментальный, что не удалось даже взять ни одной клубной связки, а до игры с Финляндией удалось провести только одну тренировку. За это время нельзя научиться играть качественно.

С другой стороны вышла сборная, где было больше десятка чемпионов мира. Я не оправдываю неудачу, но сразу предупреждал, что на этом турнире неважен результат, в силу обстоятельств. Тут нужно смотреть на конкретных хоккеистов, которые выходят на международный уровень. Мы увидели, что Кирилл Семенов из «Авангарда», как и в клубе наглый и настырный и единственное, что у него не получилось, так это забить. Рушан Рафиков вырастает в приличного защитника с большим атакующим потенциалом. Довольно неплохо смотрелся Антон Бурдасов. Остальные, к сожалению, не сумели переключиться на уровень, когда не прощают любую ошибку. Но ругать кого-то можно только после окончания турнира. Из плюсов отметим, что играть строго в обороне мы умеем. Да и контратаки у нас довольно резкие. К матчу со Швецией тренер обещает что-то поменять.

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Обмен

Защитник Дамир Мусин отправляется в «Спартак», а «Ак Барс» получит нападающего Вячеслава Лещенко. Обмен, от которого с виду не выигрывает никто. У Мусина есть навыки игры при Билялетдинове, но то, что он показывал в этом сезоне никак не устраивало Дмитрия Квартальнова и хоккеист большую часть сезона выступал в ВХЛ. Значит, что-то было у него такое, что не нравилось тренеру казанского клуба. Почему он должен исправить свои недостатки после переезда в Москву? С Лещенко вообще тяжелая ситуация.


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Одно время это была надежда красно-белых, восходящая звезда, хоккеист, какого не было в системе красно-белых очень давно. Но многие тренеры, работавшие в клубе, признавались, что при всех достоинствах Вячеслав совершенно не умеет выполнять игровые задания. Его пытался оживить Вадим Епанчинцев, а перед начало сезона я спрашивал у Олега Знарка о перспективах Вячеслава. Он тоже пообещал привести его в чувство, но не получилось. Лещенко взрывался все реже и реже, а чаще всего оставался на льду незаметным. Так вот я не верю в то, что нападающий заиграет у Квартальнова, так как он придерживается таких же принципов, как и Олег Знарок. Обмен в любую другую команду можно было бы анализировать, а так в жизни хоккеиста ничего не поменялось. Даже стало хуже, так как пробиться в первые два звена «Ак Барса» сейчас ему нереально.

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Крейг Мактавиш, наконец, разговорился и объяснил канадцам, почему и как его уволили из «Локомотива». Интервью получилось откровенным, но мы вообще ничего нового не узнали. То есть и до этого было известно, что Юрий Яковлев паникер и воспринимает любую неудачу, даже во время предсезонных турниров, как катастрофу. Смутило одно обстоятельство, которое дало понять, что президент клуба запутался. Он ставил в вину канадскому специалисту излишнюю мягкость в отношении с игроками, деликатность и западный подход. Но зачем же тогда Яковлев отказался от услуг Квартальнова? Тот как раз вел себя очень жестко, устраивая разборки в раздевалке и запугав всех легионеров. Тем было страшно сыграть плохо, а остальные понимали, что в случае провала им достанется еще сильней.

И Яковлев приглашает в Россию Мактавиша, человека, который хоть и не тренировал давно, но прекрасно понимает, что прежние методы уже не работают, даже летающие бачки мусора по раздевалке в сложный момент воспринимается, как психоз? Нет ответа на этот вопрос, как еще на сотню других, что у нас есть к Яковлеву. Мактавиш поставил неутешительный диагноз нашим профессионалам. Уж если в «Локомотиве» хоккеисты не могут ничего без дополнительного контроля, то что требовать с других в лиге? Опять же я понимаю, что в системе, которую пропагандирует Яковлев, профессионалам неоткуда взяться.

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