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12 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у омского «Авангарда» в матче чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Казанцы на своей площадке победили со счетом 3:0 (0:0, 1:0. 2:0). Голы забили Михаил Фисенко (25-я минута), Владислав Кара (42-я) и Джастин Азеведо (59-я). Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел четвертый матч на ноль подряд и установил клубный рекорд «сухой» серии. Она составляет 282 минуты и 52 секунды. Лучший результат в истории КХЛ принадлежит Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет дома против челябинского «Трактора», а «Авангард» встретится с «Северсталью» в Череповце. Игры пройдут 14 ноября.

Ак Барс
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 1212.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8149 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновБоб Хартли
Вратари
Тимур БиляловИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
02:01Алексей Потапов
16:22Станислав Галиев
2-й период
24:43Михаил Фисенко(Артем Лукоянов, Роман Рукавишников)
32:36Дмитрий Юдин
33:12Тэйлор Бек
37:35Роб Клинкхаммер
39:35Роб Клинкхаммер
3-й период
41:56Владислав Кара(Виктор Тихонов, Станислав Галиев)
42:41Кристиан Хенкель
58:06Джастин Азеведо
59:31Даниил Журавлев
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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Авангард
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