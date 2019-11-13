«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Казанцы на своей площадке победили со счетом 3:0 (0:0, 1:0. 2:0). Голы забили Михаил Фисенко (25-я минута), Владислав Кара (42-я) и Джастин Азеведо (59-я). Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел четвертый матч на ноль подряд и установил клубный рекорд «сухой» серии. Она составляет 282 минуты и 52 секунды. Лучший результат в истории КХЛ принадлежит Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд).