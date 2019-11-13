«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у омского «Авангарда» в матче чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у омского «Авангарда» в матче чемпионата КХЛ.
Казанцы на своей площадке победили со счетом 3:0 (0:0, 1:0. 2:0). Голы забили Михаил Фисенко (25-я минута), Владислав Кара (42-я) и Джастин Азеведо (59-я). Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел четвертый матч на ноль подряд и установил клубный рекорд «сухой» серии. Она составляет 282 минуты и 52 секунды. Лучший результат в истории КХЛ принадлежит Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд).
Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет дома против челябинского «Трактора», а «Авангард» встретится с «Северсталью» в Череповце. Игры пройдут 14 ноября.
|Дмитрий Квартальнов
|Боб Хартли
|Тимур Билялов
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|02:01
|Алексей Потапов
|16:22
|Станислав Галиев
|24:43
|Михаил Фисенко(Артем Лукоянов, Роман Рукавишников)
|32:36
|Дмитрий Юдин
|33:12
|Тэйлор Бек
|37:35
|Роб Клинкхаммер
|39:35
|Роб Клинкхаммер
|41:56
|Владислав Кара(Виктор Тихонов, Станислав Галиев)
|42:41
|Кристиан Хенкель
|58:06
|Джастин Азеведо
|59:31
|Даниил Журавлев
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)