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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили китайскому «Куньлуню», победная серия «Магнитки» в чемпионате КХЛ оборвалась на отметке в пять матчей.

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Встреча, прошедшая в Пекине в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Адам Крэкнелл (23-я минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57). У «Магнитки» отличился Эрик О’Делл (36).

«Куньлунь» прервал свою серию из трех поражений кряду и впервые обыграл «Металлург» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.

Куньлунь
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 1217.11.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2488 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерИлья Воробьев
Вратари
Шимон ГрубецВасилий Кошечкин
2-й период
20:15Андрей Шустр
22:27Адам Крэкнелл(Райан Спроул)
35:42Кори Кейн
35:53Эрик О`Делл(Деннис Расмуссен, Николай Кулемин)
39:12Командный штраф
3-й период
41:57Спенсер Фу(Тайлер Вонг)
56:29Лукас Локхарт(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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