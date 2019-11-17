«Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили китайскому «Куньлуню», победная серия «Магнитки» в чемпионате КХЛ оборвалась на отметке в пять матчей.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили китайскому «Куньлуню», победная серия «Магнитки» в чемпионате КХЛ оборвалась на отметке в пять матчей.
Встреча, прошедшая в Пекине в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Адам Крэкнелл (23-я минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57). У «Магнитки» отличился Эрик О’Делл (36).
«Куньлунь» прервал свою серию из трех поражений кряду и впервые обыграл «Металлург» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.
|Курт Фрэйзер
|Илья Воробьев
|Шимон Грубец
|Василий Кошечкин
|20:15
|Андрей Шустр
|22:27
|Адам Крэкнелл(Райан Спроул)
|35:42
|Кори Кейн
|35:53
|Эрик О`Делл(Деннис Расмуссен, Николай Кулемин)
|39:12
|Командный штраф
|41:57
|Спенсер Фу(Тайлер Вонг)
|56:29
|Лукас Локхарт(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)