Умарк побил рекорд Радулова по очкам за «Салават Юлаев» в КХЛ

«Салават Юлаев» в пятницу в Уфе проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». Умарк на 25-й минуте отметился результативной передачей, а «Салават» повел 2:1. Для шведского форварда это очко стало 300-м в КХЛ в матчах за уфимский клуб.