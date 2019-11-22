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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умарк побил рекорд Радулова по очкам за «Салават Юлаев» в КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк побил рекорд Александра Радулова по очкам за клуб в КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» в пятницу в Уфе проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». Умарк на 25-й минуте отметился результативной передачей, а «Салават» повел 2:1. Для шведского форварда это очко стало 300-м в КХЛ в матчах за уфимский клуб.

Ранее клубный рекорд «Салавата Юлаева» по результативности в КХЛ принадлежал Александру Радулову, на счету которого 299 очков.

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