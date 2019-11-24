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17:24 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в гостевой встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 8070 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Рукавишников (10-я минута), Альберт Яруллин (15) и Владислав Кара (50). У хозяев отличились Захар Арзамасцев (29), Сакари Маннинен (53) и Никита Сошников (60). Победный буллит реализовал Данис Зарипов.

Казанский клуб одержал шестую победу подряд в лиге, в последний раз клуб проигрывал 2 ноября в гостевой встрече против нижнекамского «Нефтехимика» (2:4). «Салават Юлаев» в последних пяти матчах потерпел три поражения и одержал две победы.

В турнирной таблице Восточной конференции лидирует «Ак Барс», набрав в 30 матчах 49 очков, уфимская команда идет на третьей строчке, имея в активе 39 очков в 32 играх. В следующем матче казанский клуб дома сыграет с новосибирской «Сибирью» 27 ноября, «Салават Юлаев» днем позднее в гостях встретится с челябинским «Трактором».

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В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» нанес «Сибири» седьмое поражение кряду, матч завершился со счетом 2:1.

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Хабаровский «Амур» в овертайме одержал волевую победу над нурсултанским «Барысом», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2 (3:2).

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«Трактор» прервал серию из пяти поражений, обыграв нижегородское «Торпедо» со счетом 4:0, эта победа стала первой для Владимира Юрзинова — младшего на посту главного тренера челябинцев.

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Салават Юлаев
3:4Б
0:2, 1:0, 2:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Тимур Билялов
1-й период
00:29Линус Умарк
09:17Роман Рукавишников(Никита Дыняк, Артем Галимов)
13:43Евгений Лисовец
14:12Альберт Яруллин(Артем Галимов, Роман Рукавишников)
2-й период
21:39Альберт Яруллин
28:54Захар Арзамасцев(Сакари Маннинен, Максим Майоров)
29:10Михаил Фисенко
33:52Теему Хартикайнен
35:55Теему Хартикайнен
3-й период
49:17Владислав Кара(Вячеслав Лещенко, Альберт Яруллин)
51:18Андрей Педан
52:57Сакари Маннинен(Никита Сошников, Филип Ларсен)
53:32Захар Арзамасцев
59:54Никита Сошников(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Данис Зарипов(Ак Барс)
Статистика
10Штрафное время6
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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