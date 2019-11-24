«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Рукавишников (10-я минута), Альберт Яруллин (15) и Владислав Кара (50). У хозяев отличились Захар Арзамасцев (29), Сакари Маннинен (53) и Никита Сошников (60). Победный буллит реализовал Данис Зарипов.
Казанский клуб одержал шестую победу подряд в лиге, в последний раз клуб проигрывал 2 ноября в гостевой встрече против нижнекамского «Нефтехимика» (2:4). «Салават Юлаев» в последних пяти матчах потерпел три поражения и одержал две победы.
В турнирной таблице Восточной конференции лидирует «Ак Барс», набрав в 30 матчах 49 очков, уфимская команда идет на третьей строчке, имея в активе 39 очков в 32 играх. В следующем матче казанский клуб дома сыграет с новосибирской «Сибирью» 27 ноября, «Салават Юлаев» днем позднее в гостях встретится с челябинским «Трактором».
В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» нанес «Сибири» седьмое поражение кряду, матч завершился со счетом 2:1.
Хабаровский «Амур» в овертайме одержал волевую победу над нурсултанским «Барысом», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2 (3:2).
«Трактор» прервал серию из пяти поражений, обыграв нижегородское «Торпедо» со счетом 4:0, эта победа стала первой для Владимира Юрзинова — младшего на посту главного тренера челябинцев.