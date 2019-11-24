ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Вячеслав Литовченко (29-я минута) и Дэн Секстон (50). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (53).

Нападающий «Автомобилиста» Секстон провел 300-й матч в КХЛ, для защитника армейцев Класа Дальбека эта игра стала 100-й. «Автомобилист» выиграл шестой из семи последних матчей. Для ЦСКА это поражение стало пятым в шести последних встречах.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 43 очка в 30 матчах. «Автомобилист» идет шестым на Востоке с 35 очками в 29 играх.

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