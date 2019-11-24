ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата КХЛ
ТАСС, 24 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 24 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Вячеслав Литовченко (29-я минута) и Дэн Секстон (50). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (53).
Нападающий «Автомобилиста» Секстон провел 300-й матч в КХЛ, для защитника армейцев Класа Дальбека эта игра стала 100-й. «Автомобилист» выиграл шестой из семи последних матчей. Для ЦСКА это поражение стало пятым в шести последних встречах.
ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 43 очка в 30 матчах. «Автомобилист» идет шестым на Востоке с 35 очками в 29 играх.
В следующем матче ЦСКА 26 ноября сыграет на выезде с челябинским «Трактором», «Автомобилист» в тот же день примет нижегородское «Торпедо».
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Никитин
|Якуб Коварж
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|17:08
|Никита Трямкин
|22:20
|Никита Трямкин
|23:32
|Алексей Василевский
|23:32
|Антон Слепышев
|23:32
|Антон Слепышев
|23:54
|Брукс Мэйсек
|28:56
|Вячеслав Литовченко(Питер Холланд)
|39:49
|Клас Дальбек
|49:42
|Дэн Секстон(Георгий Белоусов, Ефим Гуркин)
|52:43
|Кирилл Капризов(Линден Вей, Богдан Киселевич)
|59:48
|Джефф Плэтт
|18
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)