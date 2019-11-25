«Авангард» с сухим счетом обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 25 ноября. Омский «Авангард» обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 ноября. Омский «Авангард» обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Семен Кошелев (11-я минута), Тэйлор Бек (26) и Евгений Грачев (55).
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 32 матчах 43 очка, «Витязь» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет шестым на Западе, имея в активе 38 очков после 31 игры.
В следующем матче омская команда в гостях сыграет с «Куньлунем» 28 ноября, «Витязь» днем ранее примет нижнекамский «Нефтехимик».
|Боб Хартли
|Михаил Кравец
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|Петр Кочетков(Игорь Сапрыкин)
|09:48
|Святослав Гребенщиков
|10:58
|Семен Кошелев(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
|11:18
|Александр Семин
|21:11
|Александр Евсеенков
|28:38
|Командный штраф
|31:14
|Иван Ларичев
|31:54
|Командный штраф
|35:22
|Тэйлор Бек(Кирилл Семенов)
|36:03
|Максим Мизюрин
|49:49
|Коди Фрэнсон
|54:33
|Евгений Грачев(Семен Кошелев, Вячеслав Войнов)
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Милан Новак(Словакия)