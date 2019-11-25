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25 ноября, источник: ТАСС

«Авангард» с сухим счетом обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Омский «Авангард» обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Семен Кошелев (11-я минута), Тэйлор Бек (26) и Евгений Грачев (55).

Бек также отметился в матче результативной передачей и довел количество набранных очков в КХЛ до 100. Голкипер омской команды Игорь Бобков провел 200-й матч в лиге.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 32 матчах 43 очка, «Витязь» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет шестым на Западе, имея в активе 38 очков после 31 игры.

В следующем матче омская команда в гостях сыграет с «Куньлунем» 28 ноября, «Витязь» днем ранее примет нижнекамский «Нефтехимик».

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3:0
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Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1425.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4086 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиМихаил Кравец
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Петр Кочетков(Игорь Сапрыкин)
1-й период
09:48Святослав Гребенщиков
10:58Семен Кошелев(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
11:18Александр Семин
2-й период
21:11Александр Евсеенков
28:38Командный штраф
31:14Иван Ларичев
31:54Командный штраф
35:22Тэйлор Бек(Кирилл Семенов)
36:03Максим Мизюрин
3-й период
49:49Коди Фрэнсон
54:33Евгений Грачев(Семен Кошелев, Вячеслав Войнов)
Статистика
6Штрафное время10
5Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМилан Новак(Словакия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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