Соперники по конференции «Барыса» обменялись игроками
Челябинский «Трактор» на официальном сайте объявил об обмене игроками с владивостокским «Адмиралом».
Челябинский «Трактор» на официальном сайте объявил об обмене игроками с владивостокским «Адмиралом».
В Челябинск вернулся воспитанник местного хоккея Глеб Зайцев.
В обмен на 20-летнего форварда во Владивосток отправились голкипер Дмитрий Шаров и нападающий Данила Барабаш.
В текущем сезоне Зайцев провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями, а 19-летний Шаров и 17-летний Барабаш выступали в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
Отметим, что «Трактор» и «Адмирал» вместе с «Барысом» выступают в Восточной конференции КХЛ.
Владивостоский клуб идет третьим, казахстанский занимает пятое место, а челябинский — последнее, 12-е.