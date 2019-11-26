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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Соперники по конференции «Барыса» обменялись игроками

Челябинский «Трактор» на официальном сайте объявил об обмене игроками с владивостокским «Адмиралом».

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Источник: РИА "Новости"

В Челябинск вернулся воспитанник местного хоккея Глеб Зайцев.

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В обмен на 20-летнего форварда во Владивосток отправились голкипер Дмитрий Шаров и нападающий Данила Барабаш.

В текущем сезоне Зайцев провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями, а 19-летний Шаров и 17-летний Барабаш выступали в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Отметим, что «Трактор» и «Адмирал» вместе с «Барысом» выступают в Восточной конференции КХЛ.

Владивостоский клуб идет третьим, казахстанский занимает пятое место, а челябинский — последнее, 12-е.

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