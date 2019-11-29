Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» шайбу забросил Михал Чайковски (9-я минута), победный буллит реализовал Андре Петерссон. У «Торпедо» отличился Даниил Ильин (59). Чайковски набрал очки в пятом матче кряду. Форвард «Динамо» Микс Индрашис провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 33 матчах. «Торпедо» идет четвертым, имея в активе 41 очко после 35 встреч.

В следующем матче «Динамо» 1 декабря сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом», «Торпедо» двумя днями позднее на домашней площадке встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».