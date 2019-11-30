Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
Металлург Мг
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
50
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Авангард
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.12
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
1.12
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.12
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
52
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
14:55 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Амуру»

ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл «Амуру», первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. «Спартак» не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз красно-белые уступали «Амуру» с разницей в пять или более шайб 10 октября 2011 года, когда проиграли на выезде со счетом 1:6.

В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. «Амур» имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Амур» 2 декабря примет омский «Авангард», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь» отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от «Авангарда», обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).

Во время загрузки произошла ошибка.
36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий
Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
Читайте также
Амур
5:0
1:0, 0:0, 4:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 1430.11.2019, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 6324 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевОлег Знарок
Вратари
Евгений АликинЮлиус Гудачек
1-й период
01:12Владислав Ушенин
05:33Гынек Зогорна(Валерий Васильев, Томаш Зогорна)
11:49Михаил Котляревский
19:27Артем Федоров
2-й период
22:44Артем Железков
23:37Денис Голубев
29:57Глеб Корягин
3-й период
49:52Кирилл Рассказов(Артем Железков, Игорь Руденков)
52:12Никита Камалов(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
54:22Денис Голубев(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
54:47Владислав Ушенин
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Сборная России по футболу узнает третьего соперника по ЧЕ-2020
Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста»
Шведы выиграли первую гонку КМ по биатлону, Россия провалилась
Слуцкий ушел. Он не мог выжать больше из «Витесса»
Оскорблявший Дзюбу на матче сборной фанат объяснил свой поступок
«Ростов» играет с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь