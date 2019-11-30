«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Амуру»

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл «Амуру», первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. «Спартак» не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз красно-белые уступали «Амуру» с разницей в пять или более шайб 10 октября 2011 года, когда проиграли на выезде со счетом 1:6.

В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. «Амур» имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.

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В следующем матче «Амур» 2 декабря примет омский «Авангард», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь» отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от «Авангарда», обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).

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