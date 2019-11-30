«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Амуру»
ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).
«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл «Амуру», первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. «Спартак» не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз
В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. «Амур» имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.
В следующем матче «Амур» 2 декабря примет омский «Авангард», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».
В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь» отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от «Авангарда», обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).
|Александр Гулявцев
|Олег Знарок
|Евгений Аликин
|Юлиус Гудачек
|01:12
|Владислав Ушенин
|05:33
|Гынек Зогорна(Валерий Васильев, Томаш Зогорна)
|11:49
|Михаил Котляревский
|19:27
|Артем Федоров
|22:44
|Артем Железков
|23:37
|Денис Голубев
|29:57
|Глеб Корягин
|49:52
|Кирилл Рассказов(Артем Железков, Игорь Руденков)
|52:12
|Никита Камалов(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|54:22
|Денис Голубев(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
|54:47
|Владислав Ушенин
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)