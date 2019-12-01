«Как я могу быть недовольным?»: Скабелка назвал ключевой момент победы над «Динамо» и обратился к болельщикам

Источник: hcbarys.kz

Белорусский специалист разобрал игру по периодам, отметив обоих вратарей. Также он поблагодарил болельщиков.

— Сегодня особенный день для казахстанского хоккея — 20 лет «Барысу». Я уже поблагодарил болельщиков за то, что в этот день пришли. Практически полный стадион был, очень хорошая поддержка, спасибо.

А по игре — первый период, наверное, чуть больше мы провели в зоне соперника. Больше сделали бросков. Где-то, может, нам не везло, где-то Дэнни неплохо действовал.

Начало второго периода у нас получилось. Забили два гола, но после этого «Динамо» немного перехватило инициативу. Одну шайбу они отквитали и могли в общем-то и сравнять счет. В этот период наш вратарь был лучшим игроком. Он молодец, справлялся с теми моментами, которые создавало «Динамо».

Но дальше, наверное, все-таки нам удалось немножко успокоиться. И третий период уже получился у нас. Удалось нам порадовать и болельщиков, и самим, наконец, почувствовать, что такое выигрывать в основное время, не доводя до овертайма. Мы рады сегодняшней победе. Поздравляю всех болельщиков. Сегодня день «Барыса».

— Довольны качеством игры сегодня?

— Они забили четыре гола, как я могу быть недоволен?