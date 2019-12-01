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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Как я могу быть недовольным?»: Скабелка назвал ключевой момент победы над «Динамо» и обратился к болельщикам

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка после победного матча над минским «Динамо» отметил, что его команда рада снова почувствовать вкус победы в основное время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Белорусский специалист разобрал игру по периодам, отметив обоих вратарей. Также он поблагодарил болельщиков.

— Сегодня особенный день для казахстанского хоккея — 20 лет «Барысу». Я уже поблагодарил болельщиков за то, что в этот день пришли. Практически полный стадион был, очень хорошая поддержка, спасибо.

А по игре — первый период, наверное, чуть больше мы провели в зоне соперника. Больше сделали бросков. Где-то, может, нам не везло, где-то Дэнни неплохо действовал.

Начало второго периода у нас получилось. Забили два гола, но после этого «Динамо» немного перехватило инициативу. Одну шайбу они отквитали и могли в общем-то и сравнять счет. В этот период наш вратарь был лучшим игроком. Он молодец, справлялся с теми моментами, которые создавало «Динамо».

Но дальше, наверное, все-таки нам удалось немножко успокоиться. И третий период уже получился у нас. Удалось нам порадовать и болельщиков, и самим, наконец, почувствовать, что такое выигрывать в основное время, не доводя до овертайма. Мы рады сегодняшней победе. Поздравляю всех болельщиков. Сегодня день «Барыса».

— Довольны качеством игры сегодня?

— Они забили четыре гола, как я могу быть недоволен?

Напомним, «Барыс» обыграл «Динамо» со счетом 5:1, начав очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. Перед началом игры состоялась торжественная церемония поднятия под свод арены известных хоккеистов. Следующую встречу команда проведет также на своем льду — 4 декабря против «Йокерита».

Барыс
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 141.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10125 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКрэйг Вудкрофт
Вратари
Эдвард ПаскуалеДэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор)
2-й период
21:17Корбан Найт(Линус Виделль)
21:47Роман Старченко(Егор Шалапов, Линус Виделль)
24:26Александр Когалев
25:07Дмитрий Знахаренко
36:52Атте Охтамаа(Корбан Найт, Роман Старченко)
38:43Александр Павлович
3-й период
43:46Антон Сагадеев
43:46Командный штраф
55:52Александр Павлович
56:15Корбан Найт(Атте Охтамаа, Кертис Валк)
56:27Павел Акользин
59:36Павел Акользин(Никита Клещенко)
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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