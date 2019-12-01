Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, пропустив четыре шайбы в первом периоде

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В составе «Ак Барса» шайбы забросили Виктор Тихонов (8-я минута), Михаил Глухов (10, 12), Артем Галимов (16) и Станислав Галиев (39), у «Динамо» отличились Илья Круглов (13) и Максим Афиногенов (22). Первый период «Ак Барс» выиграл со счетом 4:1. Тихонов забросил первую шайбу за клуб после обмена из петербургского СКА в начале ноября.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, в активе команды 43 очка в 34 матчах. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (53 очка в 33 матчах). В следующем матче московский клуб на выезде сыграет со столичным ЦСКА в среду, в тот же день «Ак Барс» в гостях встретится со СКА.