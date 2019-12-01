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1 декабря, источник: ТАСС

Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, пропустив четыре шайбы в первом периоде

ТАСС, 1 декабря. Московское «Динамо» на выезде уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Виктор Тихонов (8-я минута), Михаил Глухов (10, 12), Артем Галимов (16) и Станислав Галиев (39), у «Динамо» отличились Илья Круглов (13) и Максим Афиногенов (22). Первый период «Ак Барс» выиграл со счетом 4:1. Тихонов забросил первую шайбу за клуб после обмена из петербургского СКА в начале ноября.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, в активе команды 43 очка в 34 матчах. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (53 очка в 33 матчах). В следующем матче московский клуб на выезде сыграет со столичным ЦСКА в среду, в тот же день «Ак Барс» в гостях встретится со СКА.

В другом матче дня «Барыс» из Нур-Султана дома обыграл минское «Динамо» (5:1), казахстанский клуб праздновал 20-летний юбилей, хоккеисты команды вышли в специальной форме, на которой были нанесены фамилии всех игроков, выступавших за клуб. Ярославский «Локомотив» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:1), нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Сочи» (4:1), новосибирская «Сибирь» на выезде обыграла череповецкую «Северсталь» (6:4).

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ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 141.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 6965 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновВладимир Крикунов
Вратари
Адам РейдеборнИван Бочаров(Александр Еременко)
1-й период
07:54Виктор Тихонов(Микаэль Викстранд)
09:06Михаил Глухов(Андрей Педан, Эмиль Галимов)
11:54Михаил Глухов(Микаэль Викстранд, Артем Лукоянов)
12:16Илья Круглов(Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев)
15:16Артем Галимов(Олег Ли)
2-й период
21:18Максим Афиногенов(Микс Индрашис, Андрей Миронов)
22:07Артем Лукоянов
22:07Юусо Хиетанен
36:03Егор I Зайцев
38:02Станислав Галиев(Кристиан Хенкель)
3-й период
44:57Командный штраф
47:36Даниил Тарасов
58:28Кирилл Лямин
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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