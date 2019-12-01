Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в КХЛ, пропустив четыре шайбы в первом периоде

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Виктор Тихонов (8-я минута), Михаил Глухов (10, 12), Артем Галимов (16) и Станислав Галиев (39), у «Динамо» отличились Илья Круглов (13) и Максим Афиногенов (22). Первый период «Ак Барс» выиграл со счетом 4:1. Тихонов забросил первую шайбу за клуб после обмена из петербургского СКА в начале ноября.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, в активе команды 43 очка в 34 матчах. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (53 очка в 33 матчах). В следующем матче московский клуб на выезде сыграет со столичным ЦСКА в среду, в тот же день «Ак Барс» в гостях встретится со СКА.
В другом матче дня «Барыс» из Нур-Султана дома обыграл минское «Динамо» (5:1), казахстанский клуб праздновал 20-летний юбилей, хоккеисты команды вышли в специальной форме, на которой были нанесены фамилии всех игроков, выступавших за клуб. Ярославский «Локомотив» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:1), нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Сочи» (4:1), новосибирская «Сибирь» на выезде обыграла череповецкую «Северсталь» (6:4).