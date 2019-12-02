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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шумаков и Мартынов пропустили матч с «Амуром» из-за болезни

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Авангарда» Сергей Шумаков и Егор Мартынов пропустили матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура» из-за болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе омичей.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в понедельник в Хабаровске со счетом 2:1 обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шумаков и Мартынов не приняли участие в матче.

«Шумаков и Мартынов приболели, ничего серьезного», — сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Форвард Шумаков в текущем сезоне набрал 19 очков (8 голов и 11 результативных передач) в 32 матчах, у защитника Мартынова — четыре очка (2+2) в 31 матче при показателе полезности «плюс 7».

Амур
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 152.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4943 зрителя
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4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
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