Шумаков и Мартынов пропустили матч с «Амуром» из-за болезни
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Авангарда» Сергей Шумаков и Егор Мартынов пропустили матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура»
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Авангарда» Сергей Шумаков и Егор Мартынов пропустили матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура»
«Авангард» в понедельник в Хабаровске со счетом 2:1 обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шумаков и Мартынов не приняли участие в матче.
«Шумаков и Мартынов приболели, ничего серьезного», — сообщили в
Форвард Шумаков в текущем сезоне набрал 19 очков (8 голов и 11 результативных передач) в 32 матчах, у защитника Мартынова — четыре очка (2+2) в 31 матче при показателе полезности «плюс 7».
|Александр Гулявцев
|Боб Хартли
|Евгений Аликин
|Игорь Бобков
|01:49
|Свен Андригетто(Сергей Широков)
|05:28
|Кирилл Семенов
|08:54
|Алексей Емелин
|19:25
|Томаш Зогорна
|35:54
|Сергей Широков
|38:44
|Томаш Зогорна
|38:56
|Роб Клинкхаммер(Сергей Широков, Тэйлор Бек)
|47:41
|Томаш Зогорна(Гынек Зогорна, Денис Голубев)
|58:29
|Алексей Емелин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)