Шумаков и Мартынов пропустили матч с «Амуром» из-за болезни

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в понедельник в Хабаровске со счетом 2:1 обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шумаков и Мартынов не приняли участие в матче.

«Шумаков и Мартынов приболели, ничего серьезного», — сообщили в пресс-службе «Авангарда».