Капитан «Локомотива» Кронвалль дисквалифицирован на две игры КХЛ

«Локомотив» 1 декабря со счетом 0:1 уступил «Автомобилисту» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кронвалль на 32-й минуте был удален до конца игры за фол против форварда «Автомобилиста» Артема Гареева (атака в голову).