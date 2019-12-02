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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Локомотива» Кронвалль дисквалифицирован на две игры КХЛ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Капитан ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль дисквалифицирован на два матча КХЛ и выплатит денежный штраф, сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» 1 декабря со счетом 0:1 уступил «Автомобилисту» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кронвалль на 32-й минуте был удален до конца игры за фол против форварда «Автомобилиста» Артема Гареева (атака в голову).

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